La pronunciación es lo de menos: en Fnac de A Coruña, el Pre-Friday se entiende con descuentos de hasta el 50%

Los usuarios podrán encontrar ofertas irresistibles en una amplia selección de productos hasta el 20 de noviembre

Llega esa época del año en la que el calendario se llena de anglicismos y las conversaciones, de un festival de pronunciaciones. Prep Blacs Fardai, Per Flack Braiday... En Fnac han escuchado tantas versiones que han llegado a una conclusión: da exactamente igual cómo lo digas.

Porque cuando una oferta es buena de verdad, se entiende en cualquier idioma (y con cualquier acento), y las de su campaña de Pre Black Friday lo son. Hasta el 20 de noviembre, la marca despliega un arsenal de descuentos de hasta el 50% en miles de productos de tecnología, gaming, cultura, ocio y hogar.

Black Friday en Fnac. Cedida

Es la oportunidad perfecta para hacerte con ese capricho que llevas esperando o renovar productos sin que tu cartera tiemble. Así que no hace falta que sigas ensayando. Lo pronuncies como lo pronuncies, en Fnac, las ofertas se entienden igual.

Una selección de ofertas para que no te quedes sin tus favoritos

El futuro de la IA en tu mano

Imagina un dispositivo que anticipa tus necesidades. Ese es el nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra. Con la magia de Galaxy AI, una pantalla de 6,9” que te dejará sin palabras y un sistema de cámaras que convierte cualquier momento en una obra de arte, este no es solo un smartphone, es el futuro en la palma de tu mano.

Lectura que cobra vida

Para los amantes de la lectura, el e-reader Kobo Libra Colour transforma la experiencia. Ahora, las portadas de tus novelas, las viñetas de tus cómics y las ilustraciones de tus libros de arte cobran vida. Coge el Kobo Stylus 2 y subraya, anota y dibuja sobre tus historias.

El botón de "mute" para el mundo

Pulsa "play" y olvídate del ruido del metro, la oficina o la calle. Los auriculares Sennheiser Momentum 4 no solo te ofrecen un sonido espectacular, sino que crean una burbuja de paz a tu alrededor. Además, con una autonomía récord de hasta 60 horas, podrás olvidarte de cargarlos durante días.

Tu nuevo compañero de trabajo

El ordenador portátil HP OmniBook 5 AI está diseñado para la nueva era de la inteligencia artificial y aprende de tu forma de trabajar para optimizar el rendimiento y la batería. Equipado con el procesador Intel Core Ultra 7, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, es perfecto para editar vídeos, diseñar o simplemente tener veinte pestañas abiertas sin que se queje.

Deja de hacer fotos y empieza a crearlas

Es hora de que tus fotos dejen de ser un simple recuerdo y se conviertan en algo más. Con el pack de la Sony Alpha 7 Mark III, tendrás en tus manos la herramienta para lograrlo. Su sensor full-frame de 24.2 MP captura la luz como por arte de magia, logrando imágenes espectaculares incluso cuando el sol se esconde.

La diversión sube de nivel

La consola que revolucionó la forma de jugar vuelve más potente que nunca. La Nintendo Switch 2 te espera con una pantalla más grande (7,9 pulgadas) y con colores más vivos para que tus partidas sean épicas. Y con el pack que incluye Mario Kart World, prepárate para derrapes, adelantamientos y horas de piques con amigos.

Tu lienzo para ideas y tu cine de bolsillo

La Samsung Galaxy Tab S10 Lite es la compañera perfecta para el día a día. Con su pantalla de 10,9 pulgadas y el S Pen incluido, podrás tomar notas, dibujar o disfrutar de tus series favoritas con una calidad de imagen excepcional. Ligera y potente, es ideal para estudiantes y profesionales en movimiento.

El cine ya no está en el salón, está donde tú quieras

¿Y si la pantalla de cine estuviera en el techo de tu habitación? Con el Proyector Prixton Wi-Fi Matisse, es posible. Su innovador diseño tubular con una rotación de 180º te permite proyectar donde se te ocurra. Transforma cualquier pared en un estadio para ver el partido o monta una sesión de cine bajo las estrellas (o casi) sin moverte de la cama y sin líos de cables.