Los Bonos Activa Comercio agotan en Galicia más de la mitad del presupuesto en 24 horas

La segunda edición de los Bonos Activa Comercio 2025 arrancó este miércoles a las 9.00 horas con un éxito fulminante: en apenas dos horas ya se habían movilizado 620.000 euros, un anticipo del ritmo acelerado que marcaría la campaña desde su lanzamiento.

Con datos de las 14:40 horas de este jueves, la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración confirma que la iniciativa ha consumido ya más de la mitad del presupuesto total, al haberse aplicado 1,8 millones de euros en descuentos, de los 2,5 millones que la Xunta ha destinado a esta edición.

El ritmo de descargas también refleja el notable interés de la ciudadanía: cerca de 200.000 bonos descargados en toda Galicia en apenas día y medio. Además, los más de 7.300 negocios adheridos hasta el momento han registrado una movilización de ventas superior a los 8,1 millones de euros.

Aunque la campaña comenzó con más de 6.000 establecimientos inscritos, la cifra de adhesiones ha seguido creciendo durante la jornada del jueves. Y, a diferencia de otras ediciones —en las que los bonos apenas duraron cinco días—, esta vez todavía es posible descargarlos, aunque la Xunta recomienda hacerlo cuanto antes.

Distribución por provincias

La provincia de A Coruña suma casi 2.700 comercios adheridos, en los que ya se han trocado más de 505.000 euros en descuentos, con una movilización total de ventas de 2,3 millones de euros.

En Lugo participan cerca de 1.000 establecimientos, donde se han aplicado más de 243.000 euros en descuentos, equivalentes a 1,1 millones de euros en ventas movilizadas.

La provincia de Ourense supera el millar de negocios inscritos y acumula más de 309.000 euros en descuentos, con una movilización comercial superior a 1,3 millones de euros.

Es la provincia de Pontevedra la que con mayor volumen económico, con más de 2.600 comercios adheridos y 744.000 euros en descuentos trocados, que se traducen en alrededor de 3,3 millones de euros en ventas.