Marineda City reparte 30.000 euros en premios en A Coruña por su ampliación

Así es el nuevo espacio de Marineda City, con más de una treintena de locales a estrenar Enrique Romanos Tardío A Coruña

El centro comercial Marineda City continúa celebrando su reciente ampliación en A Coruña. Lo hace con una serie de premios y sorteos hasta el próximo 8 de noviembre, valorados en 30.000 euros, y que incluyen un iPhone 17 diario.

A excepción de los días 1 y 2, el resto de días será posible participar en Maravíllate de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. El evento es una propuesta inmersiva situada en la plaza Emilia Pardo Bazán en la planta 0, con un espacio inspirado en un universo futurista en el que vivir una experiencia para toda la familia.

Allí se sitúa una bolera futurista, una gran burbuja con globos en movimiento, un juego de planetas o un cohete-tobogán que aterriza en una piscina de bolas.

Los participantes podrán ganar premios directos o en compras realizadas en el centro, y entrarán en el sorteo diario de un iPhone 17. Entre los más de 4.000 premios que Marineda repartirá, destacan un año de gimnasio en Fitness Park, un año de pizzas gratis en Cambalache, tarjetas regalo de hasta 100 €, carreras en Karting Marineda o entradas de cine. También habrá premios de marcas como VIPS, La Piadina, JD, Joma, Okaïdi, Guaw, La Pepita, Soloptical, Décimas, Kiabi, Casa del Libro, Bombon Boss, Estrella Park Experience, Vogne, Milbby, Burger King, Krack, La Tagliatella y La Casa de las Carcasas.

Todas las personas que participen entrarán en un gran sorteo final de un año de compras gratis en los establecimientos del centro comercial. Para poder participar será necesario registrarse en la web del evento y presentar un ticket de compra de al menos 25 euros durante las fechas de la promoción.

Entre las nuevas tiendas del centro comercial, propiedad de Merlin Properties, están Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Futbol Emotion, Sprinter, RKS, JD Sports, Primaprix, Half Price, JYSK, MGI, Oh'Gar o Guaw. En las próximas semanas abrirán también Mercadona, Veritas, Starbucks y Bicio, entre otras.

A lo largo del próximo año se inaugurará el Estrella Park Aventura con más de 7.000 metros cuadrados de espacio destinado al ocio familiar.