MercaNaVila supera las 30.000 descargas en solo tres días y dinamiza el comercio local en A Coruña

El programa MercaNaVila, impulsado por la Diputación de A Coruña, ha superado las 30.000 descargas en las primeras 72 horas de campaña, lo que supone la mitad de los 60.000 bonos disponibles.

La cifra confirma la excelente acogida ciudadana de una iniciativa que busca dinamizar el comercio de proximidad y fortalecer la economía de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

En apenas tres días, 31.113 personas descargaron los bonos-descuento de 100 euros, disponibles a través de la web mercanavila.gal para realizar compras en más de 900 establecimientos adheridos en toda la provincia.

Además, el ritmo de consumo también está siendo notable, con 1,2 millones de euros ya invertidos del total de seis millones presupuestados.

El programa, dotado con un presupuesto total de seis millones de euros, permite a cualquier persona, resida donde resida, descargar bonos de hasta 100 euros en descuentos directos de entre 5 y 15 euros por compra. La única condición es realizar las compras en los comercios adheridos de municipios con menos de 20.000 habitantes.

A través de la web oficial, los usuarios pueden descargar gratuitamente los bonos, consultar el listado de tiendas participantes y localizar establecimientos por ayuntamiento o sector. La plataforma también actualiza diariamente la disponibilidad de bonos y comercios adheridos.

Los bonos seguirán disponibles mientras queden existencias.