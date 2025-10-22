Diez asociaciones de A Coruña recibirán la partida de la FUCC tras su disolución

Una persona camina por la Calle Real de A Coruña un día laboral por la mañana. López

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado este miércoles, tras la reunión de la Junta de Gobierno local, que diez asociaciones coruñesas recibirán la partida presupuestaria destinada hasta ahora a la desaparecida Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC).

Según explicó la regidora, se ha modificado el anexo de subvenciones nominativas del presupuesto de 2025, que contempla ayudas a las entidades comerciales. La FUCC contaba con una subvención de 75.000 euros, que ahora se repartirá entre las diez asociaciones que integraban la federación.

El objetivo de esta medida, según la alcaldesa, es garantizar que estas asociaciones no vean perjudicadas sus actividades de dinamización comercial y puedan seguir contando con el apoyo municipal necesario para ejecutar su actividad con normalidad.

La Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC) entró en concurso de acreedores, el pasado mes de mayo, tras una inspección de la Xunta, un asunto que corresponde directamente a la Consellería de Emprego.