Ofrecido por:
Los comercios de la zona Obelisco, en A Coruña, organizan su propio samaín con un concurso y regalos
La campaña tendrá lugar el propio 31 de octubre
Te puede interesar: Así funciona MercaNaVila, el bono para el comercio local de la provincia de A Coruña que empieza hoy
El próximo 31 de octubre los comercios de la zona Obelisco de A Coruña celebrarán su propia campaña de samaín. Durante ese viernes, los locales se vestirán para la ocasión con referencias a la noche más tenebrosa del año en un día en el que, además, los clientes podrán participar en un concurso de calabazas y llevarse regalos.
Durante la tarde, en horario de 16:00 a 21:00 horas, la asociación comercial instalará junto al Obelisco un stand corporativo. Allí las personas interesadas en participar podrán llevar sus calabazas decoradas, en un certamen abierto a todos los públicos.
Las calabazas decorarán posteriormente los escaparates de los establecimientos asociados durante todo el mes de noviembre. Como requisito, estas deben llevar de manera visible el nombre del artista. Por participar, cada uno se llevará un regalo sorpresa.
Además, para esta ocasión los comerciantes colaboran con tres invitados especiales: West Galicia, la asociación de familias con enfermedades raras; Acougo, la asociación gallega de familias de acogida y la escuela de inglés Kids & Us.
Por todo ello, desde la asociación esperan una jornada "divertida y muy muy colorida".