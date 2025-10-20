Estos son los tres proyectos gallegos que optan a los Premios Nacionales de Artesanía 2025 Xunta de Galicia

Los Premios Nacionales de Artesanía 2025 cuentan con tres propuestas gallegas entre las candidaturas. Se trata del tornero Aitor Martínez de Tomiño por su colección Mundos, la artesana Sandra Vilas de Boina Galega, situada en Santiago, y la Fundación Artesanía de Galicia, por el proyecto Artesanía no Prato.

Los galardones están organizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial) y Fundesarte.

Estos premios buscan contribuir al desarrollo y competitividad del sector artesanal e incentivar la innovación, el diseño y la adaptación al mercado. Se dividen en cinco categorías: Premio Nacional de Artesanía, Premio Producto, Premio Emprendimiento, Premio Promociona Entidades Públicas y Premio Promociona Entidades Privadas.

Así, Aritor Martínez del taller Aitor competirá por el Premio Producto con Mundos, una obra basada en la utilización de materia prima sostenible con trazabilidad documentada en la herramienta FORTRA. En el 2024 se hizo con el Premio Joven Promesa del Círculo Fortuny y fue finalista del Premio Artesanía de Galicia 2024 y del Premio Producto.

Por su parte, Sandra Vilas de Boina Galega está especializada en trabajo con fieltro y opta al Premio Emprendimiento. Su marca nació tras una colaboración con una firma de lujo, con este material siempre como protagonista y sin renunciar a la singularidad y el acabado artesanal de cada pieza.

Además, la Fundación Artesanía de Galicia, dependiente de la consellería de Emprego, Comercio e Emigración, repite como finalista en la categoría para entidades públicas. El proyecto Artesanía no Prato, impulsado por la Xunta desde el 2023, une artesanía y gastronomía, mejorando la experiencia sensorial para el consumidor. Esta misma fundación ya fue ganadora en el 2012 por su apuesta por la innovación, en el 2016 por el proyecto Enredadas y en el 2023 por el evento Corazón da Artesanía. Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia.