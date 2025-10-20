Así funciona MercaNaVila, el bono para el comercio local de la provincia de A Coruña que empieza hoy

Desde hoy a las 9:00 horas los habitantes de la provincia de A Coruña podrán acceder a MercaNaVila, una nueva iniciativa de la Diputación de A Coruña para dinamizar el comercio local en los pueblos de la provincia. El plazo de inscripción para los comercios termina a las 9:00 horas de hoy, justo cuando los usuarios pueden comenzar a registrarse para usar los bonos.

Más de 900 comercios de toda la provincia se han inscrito para formar parte de esta promoción, un gran número si tenemos en cuenta que solo los pueblos de menos de 20.000 habitantes pueden participar. Esto excluye a las tres ciudades de la provincia (A Coruña, Ferrol y Santiago), así como los municipios más poblados de sus alrededores -Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros en el caso de A Coruña, Narón en el de Ferrol y Ames en el de Santiago-. Los otros dos ayuntamientos que se quedan sin MercaNaVila son los dos pueblos más grandes de la provincia: Carballo y Ribeira.

Los otros 82 municipios de la provincia, incluyendo localidades de cierto tamaño como Sada, Betanzos, Boiro o Noia, podrán hacer uso de esta campaña de bonos al comercio que está dotada con 6 millones de euros en descuentos para los clientes, y que espera movilizar unas ventas totales de 20 millones hasta finales de noviembre, cuando termina la promoción.

¿Cómo funciona?

Los clientes interesados en acceder a los bonos tienen que acceder a esta página web, donde se bajarán un código QR que será su identificador para el descuento. Cada persona tiene un total de 100 euros de descuento que podrá ir usando en diferentes compras a lo largo de estas semanas.

Estos 100 euros no son un bono como en otras iniciativas similares, sino una especie de "presupuesto de descuentos" que cada persona puede usar si hace compras de un determinado valor. Estos son los descuentos dependiendo del importe de la compra:

De 20 a 30 euros: 5 euros

De 30 a 50 euros: 10 euros

De 50 euros en adelante: 15 euros

De este modo, la iniciativa MercaNaVila no pretende que la gente se gaste todo el bono en una sola compra, sino dinamizar el comercio de los pueblos haciendo que generen diferentes ventas en un comercio o en varios.

El único impedimento puede ser el presupuesto total del programa. Los que participen tendrán esos 100 euros de descuento personal, a no ser que se agote el presupuesto de 6 millones de euros con el que cuenta esta edición de MercaNaVila. Haciendo unas matemáticas rápidas, hay margen para que hasta 60.000 personas gasten sus 100 euros de descuento, pero si se apuntan más, puede llegar a agotarse el presupuesto total dejando a gente con crédito sin gastar.