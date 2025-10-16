Cierra una emblemática tienda de juguetes del centro de A Coruña tras 8 años: "He terminado el ciclo"

Pinocchio & Co, en el número 20 de la Estrecha de San Andrés (A Coruña) Quincemil

Una de las tiendas de juguetes más queridas del centro de A Coruña dice adiós. Hablamos de Pinocchio & Co, ubicada en el nº 20 de la Estrecha de San Andrés. Tras 8 años llenando de ilusión y alegría a niños, niñas y familias con juguetes súper divertidos, Alessandra, su dueña, pone fin a una etapa tan mágica como feliz.

La historia de Pinocchio & Co comenzó en Zalaeta hace ya 8 años, y durante los últimos 3 se convirtió en todo un referente en San Andrés. Ayer, la tienda anunció en su Instagram el cierre del local, desatando una oleada de comentarios de cariño y gratitud por parte de sus clientes que lamentan la triste noticia.

"Necesito dar un cambio y dejar la actividad"

Tienda de juguetes Pinocchio & Co, en A Coruña Quincemil

La responsable del local, Alessandra (44 años), explica que no es un cierre por problemas económicos, sino todo lo contrario. "La tienda marcha de maravilla, pero por motivos personales necesito dar un cambio y dejar la actividad", comenta a este medio.

En un principio, la juguetería se mantendrá abierta durante toda la Campaña de Navidad, con intención de cerrar definitivamente después de Reyes, probablemente a mediados de enero.

"La fecha definitiva la daré en función de cómo vaya a lo largo de estas semanas. Es vender lo que hay, no hay más stock. Si al final de este mes ya queda vacío, no habrá mucho más que hacer", dice Alessandra.

No obstante, confía en poder alegrar, una vez más, a los niños y niñas. "Creo que tengo lo suficiente como para que todas las familias puedan hacerse con regalos de Navidad. Eso espero", comenta confiada.

Aunque el cierre ya está decidido, no se descarta la posibilidad de un traspaso. "Lo ideal sería que alguien se hiciese cargo. Yo estaría abierta a transmitir la información y facilitar un traspaso, pero no depende de mí".

Y añade: "Por mi parte he terminado el ciclo, me quiero dedicar a otras cosas".

Mientras tanto y hasta agotar existencias, seguirá atendiendo personalmente en la tienda, dando tiempo a las familias para encontrar sus regalos navideños "como siempre".

Los interesados en el traspaso o en contactar con Alessandra pueden hacerlo directamente en la tienda, donde continuará atendiendo en horario habitual durante las próximas semanas hasta nuevo aviso.

La despedida de Alessandra y Pinocchio & Co

"Queridas familias, tras casi 10 años de esta aventura, siento que es el momento de pasar página", así anunciaba Alessandra el cierre de Pinocchio & Co.

Son muchos años vendiendo juguetes a sus clientes de siempre, a los que tiene "mucho cariño" y de los que guarda bonitos recuerdos, como ver a los niños empezar a caminar, hablar... "Han crecido conmigo", dice emocionada.

Cierra agradeciendo a sus clientes el apostar por el pequeño comercio, por confiar en su tienda y por valorar una atención cercana y hecha con cariño.

Agradece también la comprensión en los días difíciles, cuando tocaba cerrar antes para cuidar de sus hijos o simplemente seguir adelante con una sonrisa a pesar de las preocupaciones.

"Gracias por hacerme sentir que me elegías, a mi tienda y a mí", se despide.

El cariño de sus clientes

Las respuestas a su post de Instagram de clientes apenados no se han hecho esperar.

"No sabes la tristeza con la que leo estas palabras... Pinocchio ha sido, es y siempre será la mejor tienda de juguetes... un espacio lleno de amor, mimo y cariño", le comenta Chelo.

Otro usuario opina: "Qué difícil imaginar buscar EL JUGUETE sin tu tienda…", mientras otro dice que "Pinocchio es la mejor tienda para peques de toda la ciudad, pero es más que eso, es un espacio para compartir, de conexión con tu niño interior, es una pena que tengas que cerrar".

Así, cientos de clientes transmiten su cariño, agradecimiento y ánimo para la nueva etapa a la tienda que les ha hecho felices en algún momento durante estos 8 años.