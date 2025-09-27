Marlo, un resistente surtidor de tulipas en A Coruña: "Van cerrando las ferreterías"

Josefa Martínez y su empleada Maricarmen, en el interior de Marlo, con tulipas al fondo. Quincemil

La tulipa es la decoración de tela, vidrio, metal u otros materiales que recubre la bombilla de una lámpara. En Marlo, en la calle Alfredo Vicenti de A Coruña, hubo cientos de tulipas en los últimos cuarenta años; ahora menos, pero aún hay variedad donde elegir. Porque es de los escasos negocios de la ciudad que las comercializa.

La iluminación y la ferretería constituyen la oferta tradicional de Marlo, un comercio que se encamina a las siete décadas de actividad. Empezó como un pequeño bazar eléctrico en la calle Comandante Barja, cambió a Alfredo Vicenti hace medio siglo y en la década de los ochenta estrenó otro local enfrente, el único abierto hoy.

En esta localización fue primero mueblería, pero con el cierre de una conocida ferretería de la avenida Finisterre, su propietario adquirió toda esa mercancía para continuar vendiéndola en Alfredo Vicenti. Entonces Marlo dejó de tener muebles y se especializó en diversidad de artículos de iluminación y de ferretería.

Tulipas y lámparas en la sección de iluminación de Marlo. Quincemil

Josefa Martínez López es la propietaria del negocio que crearon sus padres. Las sílabas iniciales de sus apellidos juntas dan nombre a la tienda. Lleva casi cuarenta años trabajando en Marlo, desde que terminó de estudiar la carrera, y la acompañan tres empleados y empleadas con larga experiencia en el sector.

Josefa se recrea en las tulipas de su establecimiento como quien detalla las virtudes de un hijo: "Las montamos nosotros. Tuvimos muchísimas, con multitud de diseños, fue nuestra especialización. Venía gente de fuera de la ciudad porque éramos los únicos que las teníamos, había repuestos. Ahora se hacen muy pocas, se compra led o lámparas de usar y tirar".

Del comercio de siempre a la gran superficie

Al acceder a Marlo, de frente se encuentra la sección de ferretería, bien surtida y con algún electrodoméstico y artículos para el hogar. "Diría que tenemos casi de todo, como en las ferreterías de siempre, pero ahora cada vez quedan menos, van cerrando. La gente compra en grandes superficies comerciales o en internet", lamenta Josefa Martínez.

Parte de la sección de ferretería de Marlo. Quincemil

A la derecha, otra extensa superficie con lámparas de escritorio, pared o mesa y una larga estantería con tulipas y otros artículos de iluminación. En otras zonas hay oferta de menaje.

La propietaria de Marlo realza el valor de la "especialización" y de su trabajo de cara al público, así como el trato dedicado al cliente, que con frecuencia se convierte en "amigo".

"Nos gusta explicar bien las cosas, con detalle. Porque nos encontramos muchas veces con que vienen personas que han hecho compras online y no saben cómo usarlas". Siempre hay solución en los bazares y ferreterías, como Marlo, de toda la vida.