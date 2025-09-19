El centro comercial Cuatro Caminos de A Coruña celebra su 38º aniversario con el 4C Sound Festival

El evento será el sábado 27 de septiembre y tendrá como broche final el concierto gratuito de Lemot

El próximo sábado 27 de septiembre, el Centro Comercial Cuatro Caminos celebrará su 38º aniversario con una programación cultural para todas las edades.

El hasta ahora conocido como 4C Sound da un paso adelante y se convierte en el 4C Sound Festival, un nuevo formato con más escenarios, más experiencias y una programación renovada que combina moda, gastronomía, música, deporte y actividades infantiles.

El festival tendrá lugar durante toda la jornada del sábado, con propuestas para todos los públicos y una gran cita musical como broche final: el concierto gratuito del grupo coruñés Lemot, que actuará a las 21:00 horas en el escenario principal del centro comercial.

Cuatro escenarios temáticos

El festival se articula en torno a cuatro escenarios temáticos, distribuidos por distintas zonas del centro comercial.

El escenario Cash Converters será el de la moda. Abrirá la jornada a las 11:00 horas con un taller de estilismo impartido por la influencer gallega María Rey (@missestilos), quien compartirá consejos sobre tendencias y estilo personal.

Durante la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, el público podrá participar en una acción de customización de camisetas conmemorativas del aniversario, diseñadas en exclusiva para la ocasión y disponibles gratuitamente presentando un ticket de compra del mismo día de importe mínimo de 10 euros.

En el escenario Rincón Verde, la mañana estará dedicada al público infantil con un taller de cocina impartido por Sara Lúa, finalista de MasterChef 8. Ya por la tarde, el protagonista será el chef Nacho Moreira, de La Esquina de Valentina, que ofrecerá un showcooking en directo con degustación.

La música y el deporte se concentrarán en el escenario Mango, que comenzará con un taller de bicy a cargo de Casa Sana, dentro del programa '4C, tu espacio para crear'. A las 17:00 horas se celebrará un torneo de freestyle con la participación de colectivos como Gallos del Norte, Freestyle People y Poten100mos, seguido de una sesión de DJ a las 20:00 horas con Señora DJ.

Como gran cierre de jornada, Lemot subirá al escenario a las 21:00 horas para ofrecer un concierto abierto al público, en el que repasarán sus temas más conocidos en un ambiente festivo para celebrar el 38 Aniversario.

El escenario Gadis, dirigido al público infantil, acogerá entre las 16:00 y las 18:00 horas la actividad Danza 10 Kids, con coreografías y clases adaptadas para niños y niñas, pensadas para disfrutar en familia.

Con esta propuesta, el Centro Comercial Cuatro Caminos refuerza su apuesta por la cultura, el talento local y la creación de experiencias para celebrar su 38 Aniversario.