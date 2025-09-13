La nueva Alcalde Marchesi, en A Coruña: "Más viva y alegre, más limpia, pero algo más insegura"

Alrededor de El Corte Inglés y del centro comercial Cuatro Caminos el comercio de siempre tiene pulso y no desfallece. Negocios de todo tipo conviven en Alcalde Marchesi, la calle que une A Gaiteira con Cuatro Caminos, renovada y peatonalizada desde hace algo más de dos años.

En la peatonal Alcalde Marchesi ya no se oyen motores, ahora se puede escuchar música, la que nace de una artista ambulante con su guitarra, como cualquier otra que también comparte canciones en plaza de Lugo o Riego de Agua. Hey Jude, de los Beatles, es parte de la banda sonora de una mañana o una tarde para los vecinos y comerciantes de una calle que tiene una nueva vida: mejor, en general, con algún lunar.

Ciro e Isabel, responsables de 4caminoscomidaparallevar, en el tramo donde se redujo la calzada y se amplió la acera (aún circulan vehículos por ese lateral de las grandes superficies comerciales), advierten que "ahora la calle se ve más limpia, con más comodidad para pasear".

Isabel y Ciro, de 4caminoscomidaparallevar. Quincemil

"La gente se detiene más, camina más tranquila", dicen respecto a una zona renovada que abarca también la calle Río de Monelos donde hay hostelería, alimentación y servicios (camas y colchones, móviles y fundas, una constructora, una clínica dental).

"A mí la calle me gusta más ahora, pero le pongo un pero: los yonkis, que la hacen algo más insegura", dice Isabel. Asegura que se ven más que antes deambulando en una u otra dirección, a veces piden comida sobrante en su establecimiento, que fue objeto de un intento de robo una vez de madrugada.

Su comercio, como una veintena más en Alcalde Marchesi, tiene un distintivo en el escaparate que informa de que el local está conectado mediante una aplicación de seguridad ciudadana con la Policía Local para advertir de incidentes delictivos en su interior.

"Una calle para tener vida"

Esta es una medida a la que se han sumado negocios de otras calles de A Coruña debido al aumento de delincuencia. En la vía comercial de Cuatro Caminos hubo hace meses denuncias vecinales por robos, amenazas y agresiones y las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir con detenciones.

"Pusimos una reja en el portal para evitar que por las noches entrase la gente a dormir o a pincharse". Repasa el detalle José Luis Armas, dueño del veterano negocio de electricidad J. Armas, junto al acceso a un edificio residencial. "La inseguridad es problema de un sistema fallido", reflexiona, "en el que se defiende más al delincuente que al trabajador que sufre delitos".

Rosa Yustos, propietaria de Uvas & Queso, en Alcalde Marchesi. Quincemil

Dos vehículos policiales circulan despacio, los únicos, por Alcalde Marchesi, uno en cada tramo de la calle que separa Ramón y Cajal en perpendicular. En la zona de Benito Blanco Rajoy (una parte que no fue reformada cuando las obras acabaron en junio de 2023) "había trapicheo, por eso había inseguridad".

El negocio J. Armas, con elementos de mobiliario urbano nuevos en Alcalde Marchesi. Quincemil

Armas, pese a los incidentes conflictivos, cree que ahora Alcalde Marchesi "luce mejor y beneficia al comercio". Su opinión coincide con la de otros negocios. "La calle es más tranquila, más apropiada para tener vida, más alegre, se ven terrazas y niños jugando, si esperas fuera de la tienda es más cómodo estar", cree Rosa Yustos, propietaria del comercio de alimentación Uvas & Queso, que abrió en 2020 en plena pandemia y hasta ahora no ha sufrido problemas de inseguridad.

Delicias, de siempre

Además de alimentación, hay tiendas de ropa en Alcalde Marchesi, agencias de viajes, una óptica, perfumería, peluquerías y establecimientos de estética, dos supermercados, una pequeña galería comercial en forma de U con cuatro locales... y cuatro bajos vacíos.

El café Delicias, junto a la plaza de Cuatro Caminos. Quincemil

En un extremo, el de la plaza de Cuatro Caminos, el café Delicias, el de la esquina (tiene otro bar al lado), reúne a diario “a los clientes de siempre”, los que acuden todos o casi todos los días para cumplir con su café o jugar a las cartas o al ajedrez. "Aquí vienen los habituales, en la calle se ve más gente".