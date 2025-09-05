Marineda City, en A Coruña, reparte 1.500 euros en premios en la Vuelta al cole: cómo conseguirlos

Marineda City reparte 1.500 euros en premios entre sus clientes por la Vuelta al cole. El centro comercial propiedad de Merlin Properties apoya de esta forma a las familias con una edición especial de Good Lock-ers, una actividad a través de la que los participantes deberán seguir las pistas publicadas en sus redes sociales para conseguir las llaves que dan acceso a los premios.

Así, se plantearán diferentes retos, preguntas y dinámicas que sucederán en distintos puntos de la ciudad, incluidas las instalaciones de Marineda City. Las pistas se irán lanzando en los perfiles sociales del centro comercial entre el 9 y el 13 de septiembre.

Los ganadores de los retos propuestos conseguirán las llaves que abren "unas taquillas muy especiales" ubicadas en el Punto de atención al cliente de la Puerta B del centro comercial. Estas esconden diversos premios de operadores de Marineda como MediaMarkt, Game, Okaïdi, Milbby, MediaMarkt, Mr. Wonderful, Juguettos, Casa del Libro, Decathlon, Décimas, Fashion Kids y Mayoral, entre otros.

Esta acción contará con la colaboración de influencers gallegos como @anapolitan (32,9 mil seguidores en Instagram) y @donkeycool (27,8 mil seguidores en Instagram), entre otros.