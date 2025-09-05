Ofrecido por:
Marineda City, en A Coruña, reparte 1.500 euros en premios en la Vuelta al cole: cómo conseguirlos
Los clientes podrán encontrar en las redes sociales del centro comercial las pistas que los llevarán hasta las llaves con las que se abren las taquillas que esconden los premios
Marineda City reparte 1.500 euros en premios entre sus clientes por la Vuelta al cole. El centro comercial propiedad de Merlin Properties apoya de esta forma a las familias con una edición especial de Good Lock-ers, una actividad a través de la que los participantes deberán seguir las pistas publicadas en sus redes sociales para conseguir las llaves que dan acceso a los premios.
Así, se plantearán diferentes retos, preguntas y dinámicas que sucederán en distintos puntos de la ciudad, incluidas las instalaciones de Marineda City. Las pistas se irán lanzando en los perfiles sociales del centro comercial entre el 9 y el 13 de septiembre.
Los ganadores de los retos propuestos conseguirán las llaves que abren "unas taquillas muy especiales" ubicadas en el Punto de atención al cliente de la Puerta B del centro comercial. Estas esconden diversos premios de operadores de Marineda como MediaMarkt, Game, Okaïdi, Milbby, MediaMarkt, Mr. Wonderful, Juguettos, Casa del Libro, Decathlon, Décimas, Fashion Kids y Mayoral, entre otros.
Esta acción contará con la colaboración de influencers gallegos como @anapolitan (32,9 mil seguidores en Instagram) y @donkeycool (27,8 mil seguidores en Instagram), entre otros.