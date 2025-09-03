Avanza la ampliación de Marineda City, en A Coruña: así luce su nueva plaza central

Las obras de la ampliación de Marineda City en A Coruña avanzan a buen ritmo y ya es posible ver el nuevo aspecto de la plaza central. El espacio comercial abrirá sus puertas antes de que finalice este 2025 con un nuevo aspecto y una mayor oferta para sus clientes.

Así, una vez retirada la división que mantenía aisladas las obras, los clientes ya pueden observar parte de lo que será un elemento clave del proyecto de ampliación del centro comercial propiedad de Merlin Properties: su nueva gran plaza central.

Este espacio, destinado a ser el corazón del complejo comercial, ofrecerá más amplitud y luz natural y está llamado a convertirse en un lugar de encuentro para los ciudadanos. La plaza también acogerá eventos y actividades culturales y de ocio.

La nueva gran plaza central de Marineda City en A Coruña. @leolopezfoto

Marineda City prevé generar 800 nuevos empleos adicionales con la apertura de su espacio ampliado. Más de una veintena de marcas ya han confirmado que se sumarán a la oferta comercial, de restauración y de ocio del centro.

¿Qué nuevos establecimientos abrirán en Marineda City?

Las nuevas confirmaciones de operadores que se incorporarán a la ampliación de Marineda City son la tienda de moda Punt Roma, la hamburguesería Vicio, el distribuidor oficial de productos Apple K-tuin y la especializada en hogar y decoración JYSK.

Estas cuatro se suman a las ya anunciadas anteriormente: en el ámbito de alimentación, Mercadona, Primaprix y Veritas; en moda, Kiabi, Mango Teen, Pepco, Scalpers o Joma; el outlet de marcas de lujo Half Price, la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos, MGI, la firma de cosmética y perfumería, Druni, y la tienda especializada en mascotas, Guaw.

En restauración, inaugurarán establecimientos Starbucks y Bombon Boss, y además Estrella Park Aventura contará con el centro de ocio cubierto más grande de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie (con circuitos de hinchables, mission games, simuladores de Fórmula 1, minigolf, etc.).

Varias marcas que ya operaban en el centro comercial contarán con establecimientos ampliados en la nueva zona, como son VIPS, Futbol Emotion, Sprinter, JD Sports, Multiópticas, Tea Shop y La Casa de las Carcasas.