Miño y Pontedeume (A Coruña), dentro de la campaña Merca no teu Comercio que empieza este lunes

El próximo lunes, día 1 de septiembre, comenzará la séptima campaña quincenal del programa Merca no teu comercio, promovida por la Xunta en colaboración con la Federación Galega de Comercio.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, esta edición se prolongará hasta el día 15 de septiembre y podrán participar los consumidores de los municipios coruñeses de Miño y Pontedeume; de los pontevedreses de Poio y Meaño; de los lucenses de Mondoñedo, Lourenzá y Barreiros; y de los ourensanos de A Pobra de Trives, A Teixeira, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Parada de Sil y San Xoán de Río.

Igual que en las anteriores ediciones, los consumidores podrán registrar sus compras mediante la página web oficial de la campaña o directamente en los establecimientos participantes.

Las tarjetas prepago que pueden ganar por valor de 50 euros cada una podrán ser usadas en los comercios locales adheridos hasta el 31 de diciembre de este año.