Los comercios de la zona del Obelisco de A Coruña salen a la calle los días 5 y 6 de septiembre

Una persona camina por la Calle Real de A Coruña un día laboral por la mañana. López

Los negocios de la zona Obelisco de A Coruña celebrarán los días 5 y 6 de septiembre una iniciativa piloto para dinamizar el área comercial, que convertirá a sus calles en un escaparate al aire libre. Los comercios implicados podrán ser identificados con una alfombra azul.

"Se trata de una propuesta piloto en la que participarán algunos de los comercios repartidos por las calles Real, San Andrés, la calle Nueva y la plaza de Santa Catalina", explica Rosa Mena, gerente de la entidad. Por ahora, aún están confirmando qué locales participarán en 'Invíchate a mercar na rúa'.

Cada comercio dispondrá de una mesa, sillas y en caso de necesitarlo, burros para exponer prendas de ropa para su venta. Además, la asociación contará con un stand en la plaza del Obelisco donde facilitará a los viandantes folletos con los diferentes comercios participantes y el punto en el que se sitúan sus expositores.

Por otro lado, el evento contará con actividades paralelas, en concreto, con una exhibición de encaje de bolillos en la plaza de Santa Catalina, que correrá a cargo de un grupo de palilleras.

La presidenta de la zona comercial Obelisco, Carolina Carrillo, espera que ojalá mucha gente se anime a acudir al centro de la ciudad durante ese viernes y sábado y se acerque a los puestos para conocer el comercio local de primera mano.