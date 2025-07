Cierra en A Coruña Óptica Lázaro, con más de 100 años de historia: "Me jubilo y no hay relevo"

La Óptica Lázaro, situada en el cruce de la calle Real con la calle Bailén, es uno de los negocios más longevos del centro de la ciudad de A Coruña. Con 106 años de historia, desde 1919, a sus espaldas, por este local han pasado varias generaciones de ópticos de la familia Lázaro. El próximo mes de agosto echará el cierre por jubilación.

Su actual propietaria, Carmen Lázaro, que forma parte de la tercera generación de la familia, señala que "no hay relevo" y que no le queda otra que alquilar el local. "No me voy a quedar esperando eternamente a que alguien quiera quedarse con la óptica", comenta.

Asimismo, Carmen apunta que todavía no cuenta con la fecha exacta de cierre, pero que este será en agosto: "Depende mucho de lo que tardemos en liberar el stock".

Cuenta Carmen que, en un primer momento, contempló la opción del traspaso: "De hecho, en el tablón del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de A Coruña sigue colgado mi anuncio, pero no encuentro interesados".

Exterior de Lázaro Óptico en A Coruña. Idealista

La optometrista señala que su familia continúa con el legado de dedicarse a la optometría, pero que la cuarta generación tiene un local en Lugo: "No tiene el mismo nombre que esta, pero somos la misma familia".

El local está en alquiler

Frente a la falta de relevo generacional, además del anuncio en el Colegio de Ópticos, la propietaria ha puesto en alquiler el local de 138 m² a través de una inmobiliaria, y en Idealista ya aparece por 2.500 euros al mes.

En el portal inmobiliario señalan que se trata de un bajo comercial situado en una de las más emblemáticas zonas comerciales de A Coruña, justo en el arranque de la calle Real, una zona peatonal transitadísima y de primer orden de la ciudad, para cualquier actividad que precise de un gran paso de personas continuo y la mejor visibilidad.



Además, apuntan que se accede por un escaparate en dos piezas, actualmente, aunque con la posibilidad de extender la capacidad del local hasta su misma línea de calle. En definitiva, suma en total unos 138 metros cuadrados, con espacio de almacenamiento al fondo.