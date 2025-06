¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2025 en Galicia? Fecha de las firmas más deseadas

El verano está a la vuelta de la esquina y con él las esperadas rebajas de verano en las que poder hacer el cambio de armario con descuentos de lo más llamativos. Lo esencial es tener las aplicaciones actualizadas y la cesta organizada para evitar comprar por comprar y tener todo bien organizado.

En líneas generales, las rebajas darán comienzo el día 26 de junio. Aunque el día 1 de julio solía marcar el inicio de las rebajas estivales, ahora las firmas han decidido adelantar sus descuentos, y este 2025 no iba a ser diferente.

Las rebajas en las marcas de Inditex

Tienda de Zara.

Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Lefties, Oysho, Bershka, Massimo Dutti y Zara Home.

Sabiendo que las tiendas físicas comienzan las rebajas el 26 de junio, una vez más Inditex adelantará sus descuentos de forma online al día 25, de tal forma que aquellas personas que prefieran hacerse con sus prendas lo antes posible podrán hacerlo un día antes en la app o web.

El día 26 las tiendas abren en su horario habitual. No obstante, todavía no se sabe la hora exacta en la que cada marca de Inditex comenzará sus descuentos vía online. Si sigue el mismo parámetro que años anteriores, lo harán en horarios diferentes, siendo Zara la última de ellas.

Además, es probable que las rebajas comiencen primero en la aplicación y una hora más tarde en la página web. Lo más recomendable es prestar atención a las actualizaciones de las webs y aplicaciones en estos días para no llevarse sorpresas.

Dicho esto, ten en cuenta que 20-30 minutos antes (aproximadamente) no se puede acceder a sus versiones online, así que recuerda hacer tu cesta con antelación si no quieres quedarte sin tus prendas soñadas.

H&M

Símbolo de H&M. iStock

Por su parte, H&M ya ha lanzado sus rebajas con descuentos hasta el -50% tanto online como en tiendas físicas. Esta rebaja es en artículos seleccionados y no se puede combinar con otras ofertas.

Echa un vistazo a su catálogo y no pierdas la oportunidad de hacerte con esa prenda que tanto tiempo llevas buscando antes de que se agote.

Mango

Fachada de Mango Shutterstock

Mango no ha concretado la fecha en la que lanzará sus descuentos, pero siguiendo el calendario de sus anteriores rebajas de verano, esta comenzará sus rebajas con antelación para aquellas que formen parte del Club Mango. Se prevé que abran el 20 o 21 de junio.

El resto de personas podrán adquirir sus prendas favoritas de Mango con descuento unos días más tarde, se cree que el día 23 de junio.

Parfois

Tienda Parfois Shutterstock

Al igual que en años anteriores, se prevé que Parfois ofrezca sus atractivos descuentos en un calendario similar al de las marcas de Inditex, esto es, 25 de junio en web y app y en tiendas físicas el 26 de junio. No obstante, conviene estar al tanto por si este año hubiera alguna novedad.

El Corte Inglés

El Corte Inglés

Los descuentos top hasta el -40% de El Corte Inglés ya están disponibles para todas las personas que quieran aprovechar los precios más que atractivos en moda de hombre, mujer, deportes, hogar y más.

Firmas como Tintoretto, Emidio Tucci, Nike, Adidas y Couchel, entre otras, son algunas de las marcas a las que ya puedes ir corriendo para hacerte con tus prendas y accesorios favoritos.

Grupo Tendam

Una de las tiendas Cortefiel en España. Efe

Woman Secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, Out of the office, Hi&Bye y Fifty.

Las tiendas del grupo Tendam ya han abierto sus rebajas hace varios días. Algunas de ellas tienen descuentos exclusivos y la mar de atractivos que llegan al -70%. Están disponibles tanto en web como en app, por lo que no pierdas la oportunidad de aprovechar estos precios tan atractivos.

Bimba y Lola

Bimba y Lola Bimba y Lola

Si eres fan de Bimba y Lola, estás de suerte, porque las rebajas de verano 2025 ya han comenzado en esta firma, con descuentos de hasta el -50% en bolsos, calzado y complementos.