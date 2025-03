Edy, de Electrónica La Luna en A Coruña: "Nuestro mercado es tener lo que no tienen otros"

Si alguien ve todavía películas en formato VHS, puede encontrar cintas en La Luna; conseguir un reproductor de vídeo es más complicado. Si aún prefiere escuchar la radio en un transistor o un radiocasete antes que en el coche, internet o el teléfono móvil, en este bazar electrónico del número 77 de la calle Juan Flórez de A Coruña tiene ochenta modelos donde elegir. Porque La Luna está apegada a las tradiciones de consumo electrónico, a los aparatos de siempre y de calidad.

No podía ser de otra manera en un negocio que lleva ocho décadas abierto y en el que muchos coruñeses, antes de que las grandes superficies y plataformas ampliasen sus ofertas tecnologías, han comprado (y continúan) sus relojes, despertadores, transistores, radios, tocadiscos y otros aparatos electrónicos.

Como numerosos comercios de A Coruña, La Luna también fue el negocio de una familia, aunque ahora está al frente otra persona ajena a los Ayora. Pancho Ayora propuso hace quince años a Eduardo Díaz García encargarse de su bazar. "No lo toques", le pidió, "déjalo como está porque todo lo que funciona no se debe cambiar". Edy, como así llama todo el mundo a Díaz, tenía una tienda de informática muy cerca, pero "los grandes comían a los pequeños", su negocio se resentía, y aceptó entrar en La Luna.

Radios, un despertador antiguo y cientos de pilas en La Luna. Quincemil

En efecto, apenas ha cambiado el comercio, pero ha traído más oferta. Está él solo y se basta para vender los artículos de siempre pero en mayor cantidad, con decenas de modelos de radios y pilas de todo tipo, tamaño y forma. "Pilas que no encuentras en sitios grandes ni pequeños ni en supermercados las encontrarás en La Luna", asegura.

"A mí me encanta todo esto, tener cosas antiguas que no hay en otro lugar. Pero si sale un modelo nuevo, lo traigo. Y no hace falta que sean marcas conocidas, hay otras muy buenas que no hacen publicidad. Nuestro mercado es tener lo que no tienen otros". Lo dice Edy mientras muestras radios vintage, algún modelo retro, relojes digitales y electrónicos Casio, una marca que desde que llegó a España ha tenido a La Luna y a Lagares, el bazar de Rúa Nova, como principales vendedores en A Coruña.

La atención al cliente

Habrá competidores más fuertes, que no mejores. Así piensa Edy cuando compara lo que los grandes canales electrónicos ofrecen a los clientes y lo que negocios pequeños como el suyo proponen, desde el punto de vista material y personal. "Una de nuestras claves es que nos mantenemos bien. Es difícil subir cuando tiendas online ofrecen mucho producto. Pero estas no tienen lo que damos nosotros: en ellas has de preguntar al ratón del ordenador, aquí preguntas a la persona porque ofrecemos una muy buena atención al cliente".

Edy muestra una radio de modelo vintage. Quincemil

Dice el comerciante que a él le gusta explicar cada producto, compararlo con otros, descartar opciones y acertar cuando el cliente se decide. Una táctica que sigue empleando, asegura, "con nuestros padres y abuelos", que prefieren aún la radio de rueda que la digital.

Y con los consumidores extranjeros, porque en su lista de clientes "hay muchos" de otros países que cuando estuvieron de vacaciones en la ciudad compraron en su tienda. Parte de su infancia y juventud la vivió Díaz García en Inglaterra, lo que le ayuda a entender bien, con el idioma inglés, las necesidades de los foráneos que entran en su tienda y a convencerlos de la calidad de los artículos de La Luna.