Arranca el Black Friday en A Coruña: decenas de personas hacen colas a las puertas de Zara

Decenas de personas hacían cola esta mañana a las puertas del Zara de la calle Compostela. También en el centro comercial Marineda City. La gente no quería perderse los descuentos de hasta el 40% que ofrecía la firma, tan solo disponibles en este gran viernes negro.

Mientras que muchas marcas ya se habían adelantado al Black Friday, Inditex es de las pocas empresas que todavía respetan el único día de rebajas. Para otros muchos ha pasado a convertirse en el "Black Week", o incluso algo más que eso. Cada minuto cuenta, y es por eso por lo que desde primera hora de la mañana se podía ver a gente aguardando ante las puertas de los establecimientos.

"Yo estoy aquí porque ayer me quedé sin el abrigo que quería en la web. Voy a ver si lo encuentro aquí", decía una de las personas que estaba haciendo cola delante del Zara de la calle Compostela. Zara adelantó su Black Friday unas cuantas horas antes en la web. Ayer a las 21:00 horas se activaron los descuentos para las compras online, por lo que muchos aprovecharon el momento para no quedarse sin su rebaja.

Colas a las puertas del Zara de la calle Compostela en A Coruña por el Black Friday. pic.twitter.com/jvEqJMLyzq — Quincemil (@quincemil15000) November 29, 2024

"Se agotó todo rapidísimo", decía otra joven que estaba esperando. Mucha gente ya tenía la cesta lista para cuando dieran las 21:00 horas, por lo que era tan simple como darle a "comprar" y ya tenías hecho tu pedido. "Cuando me metí ya no quedaba nada", añade en declaraciones a Quincemil.

Otras simplemente preferían comprar en tienda, para poder "probarnos la ropa", decían. "No me gusta comprar online, prefiero en físico", decían unas jóvenes que ese día habían tenido la suerte de no tener clase.

Es Black Friday en A Coruña pic.twitter.com/izzjVqEt4O — Quincemil (@quincemil15000) November 29, 2024

Cuando dieron las 10:00 horas, el personal de Zara abrió las puertas del establecimiento. Sin que nadie tuviera que intervenir, ni organizar, más de medio centenar de personas entraron de forma ordenada por la puerta. Casi todas tenían claro lo que querían: "Vamos a tiro fijo".

Colas en Marineda City

Las colas también se repitieron en otros puntos como el centro comercial Marineda City, donde esta misma mañana decenas de personas esperaban a las puertas de Zara para hacerse con aquellos productos que en el día de hoy están con descuentos.