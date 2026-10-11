Sogama agiliza las reservas para visitar sus instalaciones con un nuevo sistema online

Más de 91.000 personas han visitado sus instalaciones, donde los recorridos se adaptan a cada grupo e incluyen realidad virtual para los menores de 18 años

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La eficiencia en el servicio de gestión y tratamiento de residuos prestado por Sogama llega también al programa de visitas a sus instalaciones, con la pretensión de hacerlo más ágil y rápido al reducir la carga administrativa y el intercambio de llamadas y correos electrónicos para las reservas de fechas, sus confirmaciones y la aportación de los listados de visitantes, entre otros trámites.

A través de unos sencillos pasos, que se materializan en unos pocos clics, la persona responsable del grupo interesado en visitar Sogama ya puede bloquear la fecha y hora disponibles en el calendario que mejor encajen en su agenda, y dejar constancia de los pormenores y características del colectivo al que representa (media de edad, número de integrantes, nivel educativo, localidad de procedencia e intereses, entre otros aspectos).

Además, puede informarse acerca del reglamento de prevención y seguridad que rige en un complejo industrial con actividad permanente las 24 horas del día, constante circulación de tráfico, labores de mantenimiento y carga y descarga de mercancías.

El programa está abierto a visitantes con múltiples perfiles e inquietudes y dispone de un equipo educativo especializado que adapta las explicaciones y el itinerario a las particularidades de cada grupo. Desde los 9 hasta los 18 años, y por estrictas razones de seguridad, el recorrido se efectúa a través de realidad virtual, equipando a los visitantes con gafas 360º. A partir de los 18 años, se complementa con otro recorrido guiado a pie que permite ver y comprobar in situ todo el proceso de tratamiento de residuos y la operativa.

Recorrido virtual Sogama

Bajo el lema "Una experiencia, muchos aprendizajes", Sogama quiere que el programa de visitas se traduzca en una experiencia satisfactoria desde el propio momento de la reserva hasta que la visita se materializa, mostrando con absoluta transparencia el trabajo que la compañía desarrolla a través de una infraestructura industrial conformada por 37 plantas de transferencia, cuatro plantas de compostaje, un complejo medioambiental y un vertedero controlado de apoyo para los rechazos. Esta infraestructura da servicio a un total de 304 ayuntamientos y aproximadamente 2,3 millones de habitantes.

Tipologías de colectivos visitantes y valoraciones

A día de hoy, más de 91.000 personas han pasado por las instalaciones de la Sociedade Galega do Medio Ambiente. Escolares, universitarios, docentes, profesionales del sector, vecinos, políticos y académicos coinciden en calificar esta experiencia como altamente instructiva, didáctica y enriquecedora.

A ello contribuyen la modernidad de las instalaciones, la incorporación de tecnologías punteras y de última generación, la creación de empleo verde (1.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos), así como la buena organización del programa de visitas, las atenciones dispensadas por los monitores, de los que destacan su excelente trato y capacidad de conexión con los grupos, y los recursos divulgativos y lúdicos empleados.

Explicaciones en aula medioambiental Sogama

Estos son algunos de los aspectos destacados por los visitantes a través de los formularios online de valoración, cubiertos de forma voluntaria y anónima.

Atendiendo a colectivos concretos, los docentes destacan la oportunidad que ofrece la visita para que el alumnado pueda comprender de forma práctica el proceso de gestión de residuos, ayudándole al mismo tiempo a tomar conciencia sobre la problemática que estos representan.

Por su parte, los escolares se sienten especialmente atraídos por las gafas de realidad virtual para conocer las instalaciones, los juegos interactivos y las explicaciones recibidas, mientras que los adultos consideran que la visita podría ser "obligada" para todos los ciudadanos, al tiempo que valoran la labor de Sogama como imprescindible para Galicia.

En el programa de visitas también han participado delegaciones extranjeras de diversos países europeos, sudamericanos y asiáticos, como Panamá, Turquía, Macedonia y Grecia, interesadas en conocer los pormenores del modelo Sogama como posible sistema extrapolable a otras regiones al complementar el reciclaje con la valorización energética de la parte no reciclable de los residuos y busca reducir al mínimo el vertido, la opción más contaminante y perjudicial para la salud.