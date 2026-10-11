El innovador proyecto que transforma algas en piensos para animales: "Galicia reúne condiciones únicas"

¿Y si fuese posible crear piensos para las vacas y las gallinas basados en macroalgas? ¿Y si estos piensos pudiesen enriquecerse con selenio? Esto es lo que plantea el proyecto Alganut en Galicia, que busca ofrecerles a los sectores avícola y vacuno lechero la oportunidad de reducir el uso de antibióticos y las emisiones de metano a través de la alimentación de sus animales.

El proyecto surge de los estudios alrededor del potencial de las macroalgas como ingredientes funcionales en alimentación animal y de la necesidad del sector ganadero y la industria de los piensos de disponer de nuevas herramientas que permitan avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible. Alganut consigue unir ambas cuestiones y ya está en marcha para ofrecer soluciones.

La iniciativa desarrollará una primera fase para seleccionar y caracterizar las algas, definir las formulaciones más adecuadas y desarrollar los primeros suplementos. Los ensayos en animales permitirán comprobar su eficacia, ajustar las dosis y seleccionar las opciones más prometedoras antes de acercarse a una producción más comercial.

La primera fase se desarrollará a lo largo de este año y, a continuación, los piensos se darán a vacas lecheras y gallinas ponedoras para comprobar en qué medida el selenio se incorpora a la leche y al huevo. El próximo año, además, se estudiará cómo reducir las emisiones de metano en el sector vacuno y los efectos de las macroalgas sobre la salud intestinal, la inmunidad y la eficiencia productiva en pollos de engorde.

Una imagen de algas. Cedida

Las pruebas de validación con las formulaciones que obtengan mejores resultados se realizarán entre 2028 y 2029. "Podremos obtener leche y huevos experimentales enriquecidos antes de finalizar el proyecto, pero para hablar de productos preparados para llegar al mercado será necesario completar todo el proceso de validación", explica la coordinadora técnica de Alganut, Marta López.

La también investigadora del grupo de investigación en Medicina Animal de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) explica que no se creará un único pienso igual para todos los animales, sino que se formulará según lo que se busque en cada especie.

"En vacuno nos interesa especialmente la reducción de metano y la transferencia de selenio a la leche. En gallinas ponedoras estudiaremos fundamentalmente la incorporación de selenio al huevo, además de la calidad y la eficiencia productiva. Y en pollos nos centraremos especialmente en la salud intestinal, la inmunidad, la digestibilidad y la respuesta antioxidante", indica López.

"Algunas especies de algas contienen compuestos capaces de modificar la fermentación del rumen y reducir la formación de metano. A todo ello se suma su extraordinaria capacidad para incorporar minerales, una propiedad que queremos aprovechar especialmente en el caso del selenio" Marta López, investigadora del grupo de investigación en Medicina Animal de la USC y coordinadora técnica de Alganut

La Fundación Empresa Universidade Galega (Feuga) es la encargada de coordinar el equipo multidisciplinar que desarrolla el proyecto y que cuenta con socios como la empresa productora de algas Porto-Muiños SL, el fabricante de piensos De Heus, y la firma especializada en nutrición animal y gestión ganadera Nutricor.

El proyecto, además, cuenta con la participación de diferentes grupos de investigación asociados a la USC, la Fundación Premio Arce-Universidad Politécnica de Madrid (FPA-UPM), la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y AGACAL, así como con la participación del productor Vía Láctea que participará en algunos ensayos.

Las ventajas

Marta López explica que las macroalgas son interesantes porque en un mismo ingrediente es posible encontrar minerales, numerosos compuestos bioactivos y fibra, favoreciendo la salud intestinal y la microbiota: algunos polisacáridos que contienen pueden ejercer efectos prebióticos o inmunomoduladores.

"Además, algunas especies contienen compuestos capaces de modificar la fermentación del rumen y reducir la formación de metano. A todo ello se suma su extraordinaria capacidad para incorporar minerales, una propiedad que queremos aprovechar especialmente en el caso del selenio", indica la investigadora.

"Si conseguimos animales con un intestino más sano y una mayor capacidad de respuesta frente a determinadas alteraciones digestivas, podremos reducir la aparición de problemas que acaban requiriendo medicación" Marta López, investigadora del grupo de investigación en Medicina Animal de la USC y coordinadora técnica de Alganut

Alganut trabajará fundamentalmente con macroalgas de origen conocido y controlado e impulsará la economía circular favoreciendo que se valoricen (si es posible) los descartes de la industria de las algas: "La clave es transformar un recurso local infrautilizado en un ingrediente de alto valor".

El selenio es un micronutriente esencial que interviene en la respuesta antioxidante, el sistema inmunitario y el metabolismo tiroideo que se ingiere habitualmente en dosis bajas, por lo que la capacidad de las algas para absorberlo y transformarlo en formas orgánicas es muy interesante. Al mismo tiempo, esto permite transmitir el selenio a la leche o el huevo.

"En principio, la estrategia podría aplicarse a otros minerales esenciales, porque las algas tienen una gran cantidad de minerales. Pero cada elemento tendría que estudiarse de forma independiente. De hecho, en el caso del yodo el objetivo no sería enriquecer más, sino controlarlo muy bien, porque determinadas algas ya contienen concentraciones elevadas", concreta Marta López.

"Galicia reúne unas condiciones casi únicas para un proyecto como Alganut porque tenemos mar, una industria de las algas muy desarrollada, un sector ganadero y agroalimentario muy potente y grupos de investigación especializados en nutrición, sanidad y producción animal" Marta López, investigadora del grupo de investigación en Medicina Animal de la USC y coordinadora técnica de Alganut

Respecto a los antibióticos, el proyecto busca que los animales los necesiten en menor medida gracias a las macroalgas, que contienen fracciones que pueden favorecer una microbiota intestinal más equilibrada, reforzar la barrera intestinal y modular la respuesta inmunitaria: "Si conseguimos animales con un intestino más sano y una mayor capacidad de respuesta frente a determinadas alteraciones digestivas, podremos reducir la aparición de problemas que acaban requiriendo medicación".

La iniciativa, además, actuará sobre la fermentación que se produce de forma natural en el rumen de las vacas. Algunas algas contienen compuestos capaces de interferir en los microorganismos y las rutas metabólicas implicadas en la formación de metano, por lo que Alganut comparará las estrategias basadas en algas con un producto antimetanogénico de referencia. Las mejores opciones podrían comercializarse.

¿Es rentable? ¿Y seguro para la salud?

La comercialización será la prueba de fuego. Y es que aunque la solución encontrada a través del proyecto sea muy interesante desde el punto de vista científico, si no es viable económica y productivamente para una granja, difícilmente llegará a utilizarse. Los investigadores apelan en este punto a la prudencia y a la evaluación de los datos finales: ¿Funciona? ¿Qué cantidades hay que usar? ¿Qué beneficio aporta?

"El potencial existe por varias vías. Si conseguimos mejorar la eficiencia alimentaria y la salud de los animales, podemos reducir pérdidas y costes sanitarios. Si conseguimos reducir las emisiones sin penalizar la producción, aportamos también valor ambiental. Y si podemos producir leche o huevos con un perfil nutricional diferenciado, se abre la posibilidad de generar productos con mayor valor añadido", explica López.

En todo caso, la seguridad estará garantizada tanto para el consumo humano como para el medio ambiente y el animal. La investigadora, que cuenta con experiencia en el panel del FEEDAP de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), explica que toda la cadena se controlará desde el inicio: desde el análisis de las materias primas hasta la obtención de los huevos y la leche.

Galicia y su gran actividad científica

"Galicia reúne unas condiciones casi únicas para un proyecto como Alganut porque tenemos mar, una industria de las algas muy desarrollada, un sector ganadero y agroalimentario muy potente y grupos de investigación especializados en nutrición, sanidad y producción animal", explica Marta López, que dirige el nuevo Instituto de Investigación en Salud Global y Desarrollo Sostenible de la USC, iTERRA.

La investigadora destaca que la comunidad gallega también dispone de una conexión "muy interesante" entre dos ámbitos que tradicionalmente estaban separados, el sector marino y el ganadero: "Podemos transformar biomasa marina en un recurso para producir alimentos de una manera más sostenible, generando nuevas oportunidades en torno a la bioeconomía azul, la economía circular y la creación de valor en el territorio".

Más allá de eso, Galicia tiene una costa muy rica que permitirá a los investigadores trabajar no solo con las algas que tienen un alto valor comercial sino también con descartes o excedentes de biomasa que puedan tener una segunda vida. Una forma de que el proyecto, y también Galicia, sean más sostenibles, aprovechando los recursos ya disponibles para generar valor.

"En Galicia existe una actividad científica y empresarial muy importante alrededor de las macroalgas: cultivo, alimentación humana, obtención de compuestos bioactivos, acuicultura o valorización de biomasa. También existe una investigación muy sólida en nutrición y producción animal" Marta López, investigadora del grupo de investigación en Medicina Animal de la USC y coordinadora técnica de Alganut

"En Galicia existe una actividad científica y empresarial muy importante alrededor de las macroalgas: cultivo, alimentación humana, obtención de compuestos bioactivos, acuicultura o valorización de biomasa. También existe una investigación muy sólida en nutrición y producción animal", concreta por otro lado Marta López.

Alganut busca integrar toda esa cadena en un único proyecto orientado a una aplicación ganadera real: desde producir y caracterizar las algas hasta incorporarlas a la alimentación de vacas, pollos y gallinas; estudiar salud intestinal, selenio y emisiones de metano; y terminar validando las mejores soluciones en condiciones comerciales.

"A nivel nacional y europeo sí existen proyectos que han estudiado aspectos concretos —algas para salud digestiva, microalgas para reducir metano o cultivo de macroalgas—, pero Alganut pretende reunir nutrición, salud animal, reducción de emisiones, biofortificación y economía circular dentro de una misma estrategia", concluye la investigadora.