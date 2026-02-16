Cervecerías Circulares de Estrella Galicia impulsa la sostenibilidad en más de 800 locales hosteleros

La hostelería apuesta por su transformación sostenible de la mano de Estrella Galicia Hijos de Rivera

Cervecerías Circulares, la iniciativa de Estrella Galicia para impulsar un modelo de hostelería más sostenible y eficiente, cuenta ya con más de 800 establecimientos adheridos y ha evitado 360 toneladas de CO2 cada año, según informa en un comunicado.

En concreto, la cervecera ha presentado hoy su último balance de resultados durante la celebración de HIP 2026-Horeca Professional Expo.

Desde su puesta en marcha hace cuatro años, Cervecerías Circulares ha desarrollado más de 17.000 acciones con un seguimiento personalizado, logrando resultados tangibles en energía, agua y gestión de recursos.

Así, las medidas de eficiencia energética implementadas han permitido ahorrar 1.318.133 kWh anuales, mientras que las de ahorro hídrico han reducido el consumo de agua en 58.973 metros cúbicos al año, lo equivalente a más de 23 piscinas olímpicas.

El impacto del programa se refleja también en la implantación de buenas prácticas sostenibles, ya que el 45% de los establecimientos ha adoptado medidas de eficiencia energética, el 49% ha implementado soluciones de ahorro hídrico, el 81% utiliza el porfolio integral de envases retornables de Hijos de Rivera, el 75% emplea papel certificado FSC/PEFC, el 78% realiza segregación completa de residuos y el 83% utiliza envases sostenibles certificados.

Cervecerías Circulares llega para generar un impacto positivo en la hostelería y en su entorno, impulsando un modelo de negocio que combina eficiencia, ecoeficiencia y economía circular.

Entre las claves figura el uso de formatos retornables y sostenibles, la optimización energética y del agua de los locales, y la implantación de buenas prácticas de gestión integral, desde la climatización e iluminación hasta la gestión de residuos y limpieza.