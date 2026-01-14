Beatriz Yordi impartirá una conferencia en A Coruña sobre el comercio de emisiones de la UE

Beatriz Yordi, directora de Mercados de Emisiones y Movilidad Limpia de la Comisión Europea, estará el viernes 23 de enero en A Coruña impartiendo una conferencia sobre el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Será en el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) de la Universidade da Coruña, desde las 11:30 horas en el salón 1 de la ETS de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos. La entrada es libre hasta completar aforo.

Yordi, nacida en A Coruña, es desde 2017 responsable del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) —el mayor mercado de CO2 del mundo y que forma parte del Pacto Verde Europeo— y de la cooperación internacional en mercados de carbono, además de ser directora en la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea.

La directora, que comenzó a trabajar en la Comisión Europea en 1994, también ha participado en el diseño, concepción e implementación del paquete Fit for 55 de la CE, trabajando en la reforma de los mercados de carbono de la UE, el aumento de la ambición climática, la inclusión del sector marítimo en el ETS y la creación de un nuevo sistema ETS II para cubrir las emisiones de transporte por carretera y de los edificios.

Asimismo, lideró las negociaciones para la creación del Fondo Social para el Clima y es responsable de la Movilidad Limpia en la DG Acción por el Clima, incluyendo todos los sectores y modos de transporte. Algunos de sus trabajos más destacados tratan sobre "estándares de CO2 para automóviles y furgonetas" y el dossier de "vehículos pesados".

La coruñesa, como destaca la UDC en una nota, también ha sido pionera en la creación y negociación de políticas europeas de energías renovables y participó en la elaboración de la primera Directiva de Energías Renovables, diseñando un instrumento de financiación para la Ecoinnovación y los negocios verdes. Recientemente, Yordi encabezó las negociaciones climáticas dentro del acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido.