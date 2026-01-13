La Universidade da Coruña integra un proyecto europeo de recogida y evaluación de textiles usados

El nombre TexMat delata su vinculación textil. Se trata de una solución automatizada de recogida y clasificación de prendas de ropa usada en contenedores automatizados para evaluar su calidad. La Universidade da Coruña (UDC) está integrada en un consorcio que participa en este proyecto programa de investigación Horizon Europe, que realizará pilotos en España y Finlandia.

La institución académica se suma a 13 empresas del sector textil y tecnológico en esta iniciativa que pretende impulsar un sistema de depósito de textiles usados en toda Europa y recompensar, tras la evaluación de la calidad, a los ciudadanos por sus donaciones.

En España están involucrados además dos empresas tecnológicas (IRIS Technology Solutions y Rovimatica) y Humana Fundación Pueblo para Pueblo, una de las firmas pioneras en la gestión del residuo textil.

Durante tres años los participantes trabajarán en esta iniciativa, que pondrá a disposición de los ciudadanos contenedores inteligentes y automatizados con una tecnología integrada que ayudará a preclasificar los artículos depositados y analizar su calidad. Recopilará datos sobre las propiedades de los materiales, el año de producción y el recorrido de circularidad.

Un contenedor de almacenaje de ropa usada.

La solución TexMat pretende garantizar que gran parte de los textiles recogidos sean aptos para su reutilización o reciclaje y que se extiendan los ciclos de vida de los productos, contribuyendo a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y de sostenibilidad industrial.

El papel de los consumidores

TexMat, liderado por el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia, reúne a 14 socios de siete países de la UE. Tiene una inversión de 6,25 millones de euros del programa Horizon Europe e implantará pruebas piloto en España y Finlandia.

La participación de la UDC en TexMat se debe a su peso como referente en el análisis y diseños de modelos de negocio circulares aplicados al sector textil, liderando el mapeo del ecosistema europeo de recogida, clasificación, reciclaje y reutilización de textiles y la validación de la creación de valor para los diferentes actores implicados.

Marta Rey García, investigadora principal del proyecto en la UDC, señala que "los consumidores juegan un papel fundamental en la transición hacia una economía más circular, tanto en las etapas de consumo como las de posconsumo".

"En el caso de los textiles, su colaboración con los demás actores de la industria, desde las marcas hasta las empresas sociales, es esencial. El proyecto TexMat busca facilitar, a través de soluciones tecnológicas, comportamientos de consumo que den lugar a una mayor reutilización y reciclaje", añade la investigadora.