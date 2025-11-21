Diego Freire, director de Zero Housing: "Podemos levantar una vivienda en un 50% menos de tiempo que una tradicional"

La construcción industrializada está en auge en Galicia, donde empresas como Zero Housing se han convertido en un referente. El director general de la compañía, Diego Freire, participó ayer en el Green Thursday 2025 de A Coruña en una charla con el director de Quincemil, Pablo Grandío, durante la que explicó por qué la construcción industrializada es más eficiente y respetuosa con el medio ambiente que la tradicional.

Celebrado este jueves en Árbore da Veira, el evento fue inaugurado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la concejala de Medio Ambiente Yoya Neira, que dieron paso a la presentación de cinco proyectos gallegos sostenibles.

Zero Housing fue uno de ellos. "La construcción sostenible está en nuestro ADN, nos dedicamos a hacer 3D, que son construcciones de viviendas unifamiliares, y 2D, que son fachadas industrializadas", explicó Freire, que señaló que están en el mercado desde 2018 y, desde 2022, forman parte de un gran grupo.

El director general de la empresa explicó que hay muchos factores que influyen en que el producto final de la construcción industrializada sea más sostenible que el tradicional. El principal motivo es que son proyectos "mucho más pensados", desde los materiales hasta el transporte.

"Dentro de esas partes, está el tiempo. Podemos levantar una vivienda en un 50% menos de tiempo que una tradicional. Eso significa menos energía. El transporte es complejo, no hacemos picking. Y los consumos de agua en nuestras viviendas son inexistentes", explicó Freire, que señaló que el consumo de las viviendas va a ser siempre "reducido".

Diego Freire y Pablo Grandío charlan durante el Green Thursday 2025 de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

El responsable de la empresa también señaló que realizaron cinco análisis de ciclo de vida en comparación con la construcción tradicional que arrojaron como conclusiones que la industrializada genera un 52% menos de CO2 y consume un 65% menos de agua durante todo el ciclo de vida de la construcción (desde el diseño de los materiales hasta el futuro reciclaje de las viviendas).

¿Y económicamente? La construcción tradicional sufre el incremento de precios, que también suben en la construcción industrializada pero en menor medida. Y es que el metro cuadrado con este último método es de 1.500 euros por metro cuadrado, muy lejos de los precios que muchos clientes se están encontrando con la tradicional.

La situación de las viviendas unifamiliares también se traslada a las fachadas, el otro área de trabajo en el que se centra Zero Housing. Y es que en materia de 2D, hicieron con el Clúster de la Construcción un análisis sobre el coste de las fachadas, menor al no necesitar andamios o zona de acopios, por ejemplo.

"Se están rompiendo barreras"

Zero Housing apuesta además por materiales como el acero, reciclable. "Tenemos otros productos que nos aportan una gran eficiencia como los paneles de alta eficiencia energética, que con una esbeltez nos dan transmitancias mejores. Esto implica menos coste para el usuario final", explicó Freire.

¿Y cómo se hace para que el transporte de la casa hasta el lugar donde se ubicará sea sostenible también? El transporte es solo un día, "el de más expectación", en el que es fundamental la coordinación para hacer frente a la mayor dificultad: el volumen de lo que se traslada. Los residuos, por otro lado, suponen el 5% de una obra tradicional.

Respecto al futuro de la construcción industrializada, Freire señaló que "se están rompiendo barreras de forma muy rápida". Así, reivindicó que están trabajando de la mano con las administraciones para hacer frente al problema de la vivienda.

"Galicia tiene muchos fabricantes, gente muy buena y componentes. Lo que falta es la integración, saber cuáles son las capacidades e integrarlas todas de forma ágil y sencilla", explicó el director general de Zero Housing, que comparó la situación de la comunidad gallega con otras como Madrid, donde existen grandes fábricas y el funcionamiento es muy diverso.

A nivel financiero, el reto es que no pueda llevarse al crédito hipotecario. "Estamos trabajando en ello", explicó Freire. Otra problemática es la necesidad de tener unas superficies "muy relevantes" para poder fabricar o almacenar los módulos que componen estas viviendas, ya que siempre existe cierta incertidumbre sobre cuándo se podrán colocar. Lo que no es una incertidumbre es el presente de la construcción industrializada, más sostenible y con un gran futuro por delante.