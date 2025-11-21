Carmen Touza, de la Fundación ENKI: "La sostenibilidad ambiental y la social nos implican a todos"

La Fundación ENKI es un referente en A Coruña, donde este año su popular carrera de obstáculos ha vuelto a reunir a 15.000 participantes. Algo que sabe muy bien su directora general, Carmen Touza, que ha sido una de las protagonistas del Green Thursday 2025 organizado por Quincemil en A Coruña este jueves. "La diversidad nos hace mejores como sociedad", ha reivindicado Touza en una conversación con la subdirectora de Quincemil y Treintayseis, Loreto Peteiro.

Inaugurado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, el Green Thursday 2025 estuvo presentado por Mónica Martínez. Celebrado en Árbore da Veira, cinco proyectos gallegos sostenibles que dieron a conocer su trabajo en el evento. Uno de ellos fue la Fundación ENKI, que habló de algo tan importante como la sostenibilidad social.

La entidad es una iniciativa privada que surge de la mano de un grupo de personas que creen que el ocio y el deporte son un vehículo "magnífico" para fomentar la inclusión, recordó Touza. La fundación tiene en la carrera de obstáculos que celebra cada año su mayor aliada, un evento deportivo, solidario e inclusivo que ha ido creciendo.

Fue precisamente este crecimiento el que hizo que los responsables de la organización comenzasen a pensar con mayor detenimiento el impacto que tenía, decidiendo que "ENKI tenía que sumarse a esa sostenibilidad ambiental" desde el compromiso y la idea de que todos tenemos que sumar. Así, la dirección de la entidad buscó socios o sinergias que los ayudasen a poner en práctica acciones, entre ellos We Sustainability, con Óscar Vales al frente, que les dijo que es un camino a recorrer, y el ayuntamiento de A Coruña a través de Medio Ambiente.

"Un evento deportivo tiene que tener visibilidad e impacto para que tengas colaboradores. El primer recurso es un cubrevallas de plástico, pero cada evento recoges esos metros de plástico y los tiras. Cuando ves los residuos que generas, te paras y buscas solución: pasar a los de tela es una inversión que a largo plazo te permite reducir gastos" Carmen Touza, directora general de la Fundación ENKI

¿Qué medidas tomaron? Una de ellas, visual, fue la de sustituir las vallas de plástico por unas de tela. "Un evento deportivo tiene que tener visibilidad e impacto para que tengas colaboradores. El primer recurso es un cubrevallas de plástico, pero cada evento recoges esos metros de plástico y los tiras. Cuando ves los residuos que generas, te paras y buscas solución: pasar a los de tela es una inversión que a largo plazo te permite reducir gastos", explicó Touza, que agradeció la colaboración y flexibilidad de Mástil a este respecto.

Este 2025, ENKI logró el distintivo B Greenly. "Es un aprendizaje. No es tanto el tener un sello, sino ese acompañamiento que nos ayuda a ver qué cosas estamos haciendo bien y cuáles podemos mejorar. No son tantas las entidades que están ayudando a mejorar la sostenibilidad en los eventos. Ahí es muy importante medir: la huella de residuos, de impacto. Son el punto de partida para poder reducir las emisiones", indicó la directora de la fundación.

Tres ejes: deporte, ocio y sensibilización

Touza habló durante su intervención de la importancia de las alianzas, sobre todo social y ambiental, y recordó el trabajo que entidades como Amicos realizan en el ámbito ambiental desde lo social. Y es que fueron precisamente los usuarios de esta asociación los que ayudaron durante la Carrera ENKI 2025 a concienciar sobre cómo gestionar los residuos del evento.

"Necesitamos la colaboración de los participantes. 15.000 botellas de agua, 15.000 modas de plátano... Son muchos residuos, y necesitamos que ellos se sumen para reducir el impacto, clasificar los residuos. En la carrera del 18 de octubre no fue todo bonito. Necesitamos cambiar cosas, que sea una parte estructural del evento para que el impacto se note", indicó la directora general de ENKI.

Carmen Touza y Loreto Peteiro charlan durante el Green Thursday A Coruña 2025. Enrique Romanos Tardío

Toda la recaudación de la carrera se destina a actividades de ocio para personas con discapacidad, con las que la entidad también hace actividades de sensibilización ambiental. "Es importante que la sostenibilidad social incorpore a las personas con discapacidad", reivindicó Touza, que señaló que esta sensibilidad social es el eje transversal de la fundación, que trabaja en tres ámbitos: deporte, ocio y sensibilización.

Así, la entidad cuenta con un banco de préstamo de material deportivo adaptado y organiza campamentos urbanos para que niños con y sin discapacidad participen en materia de inclusión, pensando también en actividades para los adultos. Respecto a la sensibilización, Touza explica: "No estamos en el día a día de la discapacidad, sino que una de las líneas es fomentar que se visibilicen esas entidades sociales que sí están en el día a día".

"La diversidad nos hace mejores como sociedad. El juego, el ocio y el deporte son los vehículos perfectos. A todos nos ocurre que si no te toca de forma directa la discapacidad, es muy difícil acercarse a ella. Lo que hacemos es acercarla", explicó la directora general de la Fundación ENKI, que recordó que "la sostenibilidad ambiental y la social nos implican a todos, todos estamos llamados a formar parte"

"Es muy importante que las empresas incluyan la sostenibilidad ambiental y social. Hay muchas maneras de hacerlo", explicó Touza, que señaló que hay eventos tan populares como la visita de los Reyes Magos que no siempre incorporan medidas sencillas para que los niños con discapacidad también puedan participar. "Te encuentras con historias de niños que con 12 años jamás se han acercado a Papá Noel", lamentó Touza, cuya entidad colabora con compañías y organizaciones para hacer que sean más accesibles.