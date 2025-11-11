La Xunta abre una consulta pública en relación al mercado voluntario de carbono de Galicia

El Consello da Xunta ha aprobado en su reunión celebrada este martes en Santiago el lanzamiento de una consulta abierta para identificar los sectores prioritarios y estratégicos para impulsar el primer mercado voluntario de carbono de Galicia. Podrán participar empresas, entidades públicas y privadas y la ciudadanía en general.

Este mercado es una iniciativa concebida para compensar la emisión de gases de efecto invernadero mediante la compra de créditos generados por proyectos que eviten o capturen dióxido de carbono.

Esta consulta facilitará determinar en qué puntos poner la atención y el esfuerzo, desarrollando posteriormente proyectos concretos de absorción o reducción de emisiones que sean susceptibles de participar en las primeras transacciones de créditos de carbono.

El procedimiento será una manifestación de interés y con él se recopilarán sugerencias, ideas y datos.

El objetivo es optimizar la puesta en marcha de un sistema voluntario de créditos de carbono en Galicia, financiado con 6,8 millones de euros, identificando qué áreas y sectores inciden sobre este tipo de emisiones para marcar por qué polos comenzar a trabajar y crear una hoja de ruta.

El resultado del proceso dará lugar a la identificación de tipos de actividades que la Xunta priorizará para desarrollar y aprobar las metodologías de cálculo, que compondrán los criterios para la selección de proyectos participantes.

La participación abrirá en los próximos días y se prolongará durante un mes.

El mercado de carbono gallego es una iniciativa pionera en España y busca poner en contacto a promotores de actividades generadoras de créditos de carbono con los potenciales interesados. Algunos de los ámbitos de estos proyectos son la reforestación, la restauración de ecosistemas marinos o las prácticas agroganaderas regenerativas. Así, cada tonelada de dióxido de carbono absorbida equivaldrá a 1 crédito de carbono.

Con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática, todas estas operaciones se pondrán en marcha en una plataforma electrónica. Antes de entrar en ella, los proyectos se someterán a un proceso de validación. El contrato para esta herramienta se licitó en octubre por 6,07 millones de euros.

La previsión de la Xunta apunta a que las primeras operaciones tendrán lugar en el 2026.

El Gobierno gallego regula la composición del Foro do Litoral

Otro de los asuntos tratados en el Consello da Xunta fue la aprobación del decreto que regula las funciones y composición del Foro do Litoral. El objetivo es que este se convierta en el máximo órgano de consulta y participación para la ordenación de las costas gallegas.

Esta entidad nace dentro de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia (Loxilga). Además del Gobierno gallego, estarán presentes las universidades gallegas, organismos científicos, organizaciones representativas de los sectores productivos, entidades ambientales y las de defensa y protección del patrimonio cultural del litoral.

Concretamente, habrá un vocal por cada consellería y departamento autonómico competente en turismo, deporte, investigación y conocimiento, patrimonio cultural y mar. La presidencia y vicepresidencia recaerán sobre la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula María Uría Traba.

Las entidades que componen este Foro deberán asegurar el cumplimiento de los principios generales de gestión integrada de la costa de la Loxilga y garantizar la participación suficiente y eficaz de los sectores socioeconómicos.

Así, esta figura será el órgano de asesoramiento, análisis y difusión de información periódica sobre el litoral gallego, además de ser responsable de emitir informes y recomendaciones, analizar y evaluar propuestas normativas y proyectos y hacer un seguimiento y evaluación periódica de la implementación de los instrumentos específicos y políticas de ordenación del litoral. Asimismo, fomentará la colaboración interadministrativa y la participación ciudadana.

El desarrollo sostenible y la protección de la naturaleza litoral será otro de sus cometidos.

Durante el proceso de consulta pública se recibieron 11 aportaciones, muchas de las cuales se tuvieron en cuenta en el texto definitivo. Con la aprobación del decreto, el modelo de la nueva gestión litoral está completado, iniciando una nueva etapa después de haber obtenido la transferencia del Gobierno el pasado 1 de julio.

Dentro de esta nueva competencia se han realizado cambios en la estructura y la Relación de Postos de Traballo para integrar al personal transferido que suman un total de 26 personas. Además, se ha creado una subdirección xeral do litoral en la consellería de Medio Ambiente y el servicio de protección del litoral y el de planificación y coordinación.