El nuevo Plan Estratégico de Sogama 2025-2030, una pieza clave en la transición circular de Galicia

El proyecto de futuro de la empresa pública supone un compromiso integral con Galicia y con un futuro sostenible para los gallegos

Sogama pone en marcha su Plan Estratégico 2025-2030, al que destinará una inversión global de 100 millones de euros. El objetivo de la empresa pública es que sea una pieza clave en la transición de Galicia hacia un modelo de desarrollo definido por la economía circular.

Tras una fase de asentamiento y consolidación, Sogama quiere dar un paso al frente y erigirse en un instrumento de mayor utilidad para la comunidad, pero no solo en la gestión y tratamiento sostenible de los residuos municipales, sino en la generación de recursos.

Bajo el lema "Sogama es futuro", la nueva Hoja de Ruta, fruto de un estudio detallado en el que se integraron los resultados de más de 300 entrevistas mantenidas con distintos grupos de interés, tiene un marcado carácter dual, con dos grandes líneas de trabajo: por un lado, de modernización y crecimiento, y, por otro, de gobernanza, a fin de lograr una mejor conexión con los 295 ayuntamientos a los que da servicio.

Infografía de la futura planta de clasificación de residuos textiles de Sogama Cedida

También formula dos grandes metas, pretendiendo posicionar a Sogama como un polo de innovación ambiental y contribuir a que Galicia se integre en el grupo de regiones circulares y medioambientales líderes en Europa.

Nuevos horizontes

El camino trazado para los próximos abordará nuevos horizontes en ámbitos estratégicos tales como la economía circular, gestionando nuevas fracciones de residuos (es el caso del textil, escorias y cenizas) e impulsando nuevos modelos y tratamientos para la recuperación material de los desechos.

También contempla la descarbonización de los procesos, sustituyendo el uso de combustibles fósiles por tecnologías más limpias, al tiempo que quiere promover la autosuficiencia energética de la entidad y maximizar la aportación de energía renovable al mix energético, pretendiendo que la energía generada en el Complejo de Cerceda se destine a uso interno de Galicia.

Igualmente, persigue la excelencia operativa con un programa de transformación digital, industrial y administrativo, con el que quiere ganar en eficiencia, llevando a cabo la trazabilidad del residuo, desde que entra en sus instalaciones hasta que sale de las mismas convertido en recurso.

El apoyo a los ayuntamientos adscritos a su sistema a través del denominado Portal del Cliente, es otra de las grandes líneas de actuación con la que propiciará un diálogo fluido y constructivo entre las partes, poniendo a disposición de los entes locales, en tiempo real, la información y los datos de interés para que puedan adoptar decisiones más certeras y coherentes con la realidad.

Otro de los grandes objetivos es garantizar la estabilidad financiera de la entidad y, para ello, Sogama trabajará, entre otros ejes, en la consecución de un nuevo régimen retributivo específico para las instalaciones, así como en la obtención de una retribución justa por parte de los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPS), y en la eliminación de la dependencia del precio del gas natural.

La educación ambiental, la responsabilidad ESG, el talento y orgullo de pertenencia a través del desarrollo profesional de su equipo humano, y la seguridad y salud del trabajo, son otras de las acciones identificadas a las que la empresa dará cobertura.

En definitiva, este Plan Estratégico va más allá de ser una visión de empresa, toda vez que se erige en un compromiso integral con Galicia y con un futuro sostenible para los gallegos.