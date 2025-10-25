Cuidar el planeta también es inclusivo: El activismo ambiental que impulsa Amicos

La entidad Amicos impulsa un modelo en el que la sostenibilidad y la inclusión van de la mano, con iniciativas que van desde la reforestación y la limpieza de playas hasta la formación en empleo verde y la restauración de hábitats marinos.

Amicos nace en el año 2000 con el objetivo de convertirse en un apoyo integral y de referencia para las personas con discapacidad intelectual en todas sus etapas vitales, así como para sus familias. Es así como tras una intensa labor de acompañamiento y apoyo, en 2018 Amicos adopta plenamente una filosofía centrada en la persona.

Es en esta etapa cuando se realiza una consulta interna entre las personas que acuden diariamente a sus centros, en la que se descubre un interés especial por las actividades medioambientales y de conservación del entorno. Estas actividades se convierten en un importante motor de empoderamiento y crecimiento personal para ell@s, por lo que se decide convertir el activismo medioambiental en uno de los valores más visibles de la entidad.

A partir de entonces, Amicos busca unir dos misiones — inclusión de las personas con discapacidad como agentes del cambio y la preservación del medio ambiente — en cada una de sus acciones. Unos ideales que marcan el funcionamiento de cada una de sus áreas.

“Hace años entendimos que hablar de sostenibilidad sin hablar de personas no tenía sentido”, explica Miguel Beiro, responsable del área de Alianzas con Personas y Empresas de Amicos. “Decidimos apostar por la cuestión ambiental porque vimos que era una vía poderosa para generar inclusión real, no solo a través del activismo en el terreno sino también a través de la sensibilización, siempre liderada por las personas con discapacidad”.

Personas y alianzas que multiplican el impacto

El área de Personas es el hilo que conecta todas las demás. Es la parte más humana del trabajo, la que impulsa a cada participante, familia, voluntario o colaborador a ser parte de un mismo propósito.

En Amicos, las historias personales se convierten en motores de transformación. Como la de Héctor, un usuario del Fogar Amicos, que disfruta especialmente “cuando conducimos las actividades con los escolares. Me gusta ver cómo descubren cosas nuevas a través de lo que les contamos, mientras se divierten con los juegos que llevamos hasta sus colegios. Es muy bonito ver cómo comparten sus experiencias y cómo preguntan todas las dudas que tienen”.

O la de Adriana, que destaca que “a mí lo que más me gusta son las limpiezas en las playas. Desde enero hemos recogido más de cuatro toneladas, tanto en las costas gallegas como en las andaluzas, con proyectos como Labmar. Siempre nos lo pasamos muy bien, y lo que más suele gustar a voluntarios y escolares es cuando enseñamos cómo se clasifican los residuos marinos, porque siempre hay sorpresas”.

Ninguna de estas historias sería posible sin las alianzas que sostienen el modelo. Empresas como Vegalsa, Jealsa o Redeia; instituciones como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Consellería do Mar, el Parque Nacional MT de las Illas Atlánticas, Augas de Galicia o los GALP; y entidades científicas como el CSIC, forman parte de una red que multiplica el impacto y garantiza que cada acción tenga resultados tangibles y duraderos.

“Creemos en las alianzas porque la sostenibilidad se construye en comunidad. Cuando una empresa, un colegio o una cofradía se suma, la transformación llega más lejos y deja huella”, subraya Miguel Beiro.

Ecobrigadas de Amicos

Green Mission: la fuerza de las Ecobrigadas

En los montes de Galicia, las Ecobrigadas de Amicos trabajan en la reforestación de especies autóctonas, control de biomasa o preservación y gestión de espacios degradados. Son equipos formados por personas con discapacidad intelectual especializadas en los ámbitos forestal, jardinería, obras y bedelería; que nacen con el objetivo de generar oportunidades laborales adaptadas para las personas con discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión social.

Solo en el último año, han participado en la reforestación de abedules, fresnos y chopos— en distintos puntos de Galicia, dentro de proyectos como el Bosque Gadis o el Bosque Vertex Bioenergy, iniciativas que la entidad desarrolla junto a Gadisa y Vertex Bioenergy para recuperar terrenos y reforzar la biodiversidad autóctona. En total han gestionado más de 100 hectáreas de bosque.

Cabalga

Blue Mission: del río al mar, la inclusión también es azul

Amicos lleva su compromiso ambiental más allá de la tierra firme. En el marco de la Blue Mission, la entidad impulsa proyectos ligados al mar y a los ecosistemas acuáticos.

Uno de los más destacados es Amiríos, financiado por Augas de Galicia, que recorre municipios de la zona hidrográfica Galicia-Costa con exposiciones, talleres y acciones educativas. Su objetivo es animar a la sociedad a conservar la vida en los ríos y a entenderlos como arterias que conectan a las comunidades. A esto se suma la intervención de más de 30 kilómetros de ríos intervenidos por las Ecobrigadas, y acciones de sensibilización en las que han participado más de 2.500 escolares.

Pero la misión azul de Amicos también se extiende al fondo del mar. Con el proyecto CABALGA, desarrollado junto al Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, la Fundación Biodiversidad y varias cofradías de pescadores, las personas con discapacidad participan en acciones de restauración de hábitats marinos en Galicia, Baleares y Cataluña. Allí colaboran en la reintroducción y seguimiento de organismos que viven en los fondos, como gorgonias, zostera y laminarias; aprendiendo sobre biodiversidad marina y cambio climático.

“Los activistas medioambientales de Amicos conducen en todo el proceso de rehabilitación y restauración de fondos marinos, deste que los pescadores dejan la gorgonia en nuestro Hospital de corales de Ribeira hasta que son devueltas al mar. En lo que llevamos de año, hemos rehabilitado más de 460 gorgonias, 1600 soportes de laminaria y 1200 unidades de zostera”, señala Andrea Vázquez, docente del dual Natura II.

Actividad en el mar

Labora, empleo verde para un futuro inclusivo

El compromiso ambiental de Amicos no se queda en la sensibilización, se traduce en empleo real y sostenible. A través de su área Labora, la entidad impulsa programas de formación y empleo verde, que permiten a las personas con discapacidad acceder a puestos relacionados con distintos sectores, entre ellos los relacionados con el medioambiente y el ecoturismo.

Estas iniciativas fomentan la autonomía, la estabilidad económica y la participación activa en el desarrollo local. De este modo, el empleo deja de ser solo un objetivo social para convertirse también en una herramienta ambiental. “cada empleo verde que creamos es una doble victoria: generamos inclusión y contribuimos a mejorar el entorno”, explica Miguel Beiro.

El resultado del camino que construye Amicos es un modelo que inspira una organización que ha convertido la inclusión en acción y la acción en esperanza por el planeta, siempre desde un rol activo.

“Queremos demostrar que todos, absolutamente todos, podemos ser parte de la solución. Por eso es vital comunicar la labor de sensibilización y restauración que llevan a cabo nuestros agentes, porque establecer alianzas y sinergias es vital para seguir ampliando esta labor. Solos no podemos hacerlo”, declara el responsable de Alianzas de la entidad.

Cualquier persona, empresa o entidad que esté interesada en colaborar con alguno de los proyectos que desarrolla la asociación puede ponerse en contacto con Amicos a través de hola@amicos.org o en el teléfono 981 865 716.