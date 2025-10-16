Cofer, Aje Ferrolterra y Mares Circulares retiran 40,94 kilos de residuos de la playa de A Fragata

Cofer, Aje Ferrolterra y Coca-Cola han recogido este jueves 40,94 kilos de residuos de la playa de A Fragata, en Ferrol, entre los que destacaron pequeños plásticos entre las acumulaciones vegetales y el alto número de pellets. Un total de 37 voluntarios han participado en esta acción que forma parte de Mares Circulares, programa que en 2024 cumplió siete años. Esta iniciativa ha contado con la colaboración también de la Asociación de Empresarios de Hostaleria de Ferrol e Comarcas, Equiocio Social y el Concello de Ferrol.

Los voluntarios han recogido un total de 40,94 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

La gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez Barral, destacó la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares "para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos".

"Resulta necesario actuar para preservar estos ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones que fomenten la economía circular. Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es que, tras casi siete años, contamos con una base de datos que ofrece información de mucho interés a la comunidad científica para avanzar en la búsqueda de soluciones a este problema. Agradecemos a los voluntarios que han sido un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo", explica Domínguez.

Mares Circulares consiguió recoger a nivel nacional en 2024 más de 376 toneladas de residuos, gracias a una red de colaboración compuesta por 9.731 voluntarios y cofradías de pescadores de 16 puertos pesqueros. Este último año, se realizaron 169 actuaciones de recogida y limpieza de residuos en playas y entornos acuáticos, 22 reservas marinas y espacios naturales protegidos, a las que se sumaron ocho limpiezas submarinas.