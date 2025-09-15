Galicia contará con el primer mercado de créditos de carbono

El consello de la Xunta ha aprobado un decreto que regula el primer mercado de créditos de carbono, que va a permitir que las empresas compensen las emisiones que puedan hacer debido a su actividad.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, explicó que "vamos a ser la primera comunidad en habilitar una plataforma virtual que pondrá en contacto a los interesados en comprar con las entidades que generen esos créditos.

"La semana pasada aprobamos una iniciativa pionera, como es la ley del clima. Con ese objetivo se busca lograr equilibrio entre los gases contaminantes y su absorción natural", declaró.

Todo ello en un marco donde Galicia quiere dar pasos adelante a la hora de reducir la contaminación.