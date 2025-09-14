Guillermo Martínez, de Casa Grande de Xanceda: "La sostenibilidad es un proceso de mejora continua"

Casa Grande de Xanceda, en Mesía (A Coruña), es una granja ecológica que lleva décadas demostrando que la innovación y el rural pueden ir de la mano. Y así lo hace saber su director gerente, Guillermo Martínez, quien pone en valor la labor que llevan a cabo las empresas en el rural. Y es que no solo generan empleo, sino que multiplican la demanda de servicios.

"En el rural se vive muy bien", afirma en esta entrevista en la que repasamos los comienzos de esta empresa que logró triunfar en el rural y se ha convertido en una referencia no solo en Galicia, sino también fuera de los límites de nuestra Comunidad.

¿Qué papel juega el rural gallego en la creación de nuevas oportunidades de negocio y cómo lo estáis viviendo en Casa Grande de Xanceda?

Creo que cada vez estamos más concienciados con el origen de todo lo que consumimos en nuestro día a día. Hoy en día no solo buscamos un producto, queremos saber de dónde viene, cómo se ha elaborado, cómo ha llegado a nosotros y qué impacto tiene en su salud y en el medio ambiente.

En ese sentido, el rural gallego tiene una ventaja clara, ya que siempre se ha vinculado a productos de calidad, artesanales y de cercanía.

Los consumidores cada vez valoran más esto y eso lo estamos notando en Casa Grande de Xanceda. Cada vez recibimos más preguntas sobre el origen de nuestros productos, nuestras materias primas, la alimentación y los cuidados de nuestras vacas, etc.

"Hasta hace tres años no disponíamos de internet por fibra, lo que ralentizaba las comunicaciones y los procesos"

¿Cuáles fueron las principales barreras iniciales al emprender en el rural y cómo las superasteis?

Sobre todo problemas relacionados con infraestructuras y servicios que en aquellos momentos no estaban disponibles. Por ejemplo, en nuestros comienzos solo venía un transporte en frío para poder recoger nuestra producción de yogur una vez a la semana, por estar fuera de las rutas habituales. Hasta hace tres años no disponíamos de internet por fibra, lo que ralentizaba las comunicaciones y los procesos. De la mano de una buena red de datos podemos gestionar gran volumen de datos, gestión de pedidos, etc.

¿Qué consejos daría a los jóvenes emprendedores que quieran apostar por proyectos fuera de los grandes núcleos urbanos?

Que en el rural se vive muy bien y que de la mano de las nuevas tecnologías y la mejora de infraestructuras se puede trabajar de una manera cómoda. Galicia cuenta con un montón de ejemplos de empresas y emprendedores que están triunfando desde el rural.

Precisamente para animar a los jóvenes a emprender en el rural, tenemos un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa llamado “Da o Paso” que impartimos en los institutos gallegos. El futuro del rural está en sus manos.

Casa Grande de Xanceda es un ejemplo de transformación hacia la sostenibilidad. ¿Qué aprendizajes clave pueden inspirar a otras empresas que quieran reconvertirse?

Casa Grande de Xanceda nació siendo “sostenible”, si por ello entendemos el aprovechamiento de los recursos disponibles de manera responsable. En nuestro caso, teníamos un rebaño de vacas acostumbrados al pastoreo, una base territorial con un estado de conservación envidiable, y el saber hacer de las personas que aquí estaban. Todo esto fueron los cimientos con los que nació Casa Grande de Xanceda como empresa ecológica. Certificación bajo normativa europea que obtuvimos en 2004 de la mano del CRAEGA.

Hemos aprendido que la sostenibilidad es un proceso de mejora continua. Nunca se es lo suficientemente “sostenible”. Trabajamos con la naturaleza para causar el menor impacto posible en nuestro entorno más cercano, con medidas reales y huyendo del greenwashing.

¿Cómo se puede fomentar que más empresas del rural gallego generen valor añadido y no solo produzcan materia prima?

Se puede generar cierto valor añadido en la propia materia prima producida, gracias a certificaciones como por ejemplo DOP, IXP o producción ecológica. Si se atreven a dar un paso más como transformadores y comercializadores, el valor añadido crece exponencialmente. Para eso es importante que la administración pública contemple medidas facilitadoras.

"Las empresas en el rural generan puestos de trabajo que en gran medida estarán ocupados por personas del entorno"

¿Cómo puede el emprendimiento rural contribuir a fijar población y combatir la despoblación?

En Casa Grande de Xanceda más del 70% de nuestro equipo está afincado en el rural más cercano a la granja.

Las empresas en el rural generan puestos de trabajo que en gran medida estarán ocupados por personas del entorno. Esto tiene un efecto multiplicador por la demanda servicios como escuelas, guarderías, líneas de transporte, comercios locales, que mejoran las condiciones de vida del resto de habitantes.

¿Qué rol tienen la digitalización y la tecnología en un proyecto como el vuestro ligado a la tierra y a la producción ecológica?

Excepto para pastorear vacas con dron (ya lo hemos probado y no funciona), la digitalización y la tecnología son herramientas que usamos en el día a día. Nos ayuda a ser más eficientes, competitivos y disminuir el impacto que nuestra granja tiene en el entorno.

Sorprendería a los urbanitas lo tecnológicamente avanzadas que están las granjas gallegas. Desde software de gestión agrícola y ganadera para llevar registros de cultivos, alimentación y trazabilidad, hasta manejo de dron para hacer seguimiento de cultivos y detectar plagas.

Y no solo eso, cualquier persona del país puede consumir nuestros yogures con tan solo un teléfono móvil gracias a nuestra tienda online, directamente desde nuestros prados a sus casas en menos de 48h.

Si tuviera que definir en una frase el futuro del rural gallego como motor económico, ¿cuál sería?

De la tradición y el conocimiento del rural gallego nace un futuro innovador y más respetuoso con el entorno.