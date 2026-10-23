Los hogares gallegos destinan el 52% de lo que gastan a alimentación, vivienda y hostelería

Más de la mitad del gasto de los gallegos va para alimentación, vivienda y hostelería. La matriz de contabilidad social de Galicia que publica hoy el Instituto Galego de Estatística (IGE) y recoge Europa Press señala que los habitantes de la comunidad destinaron el 51,8% de lo que desembolsaron en 2024 a estos tres ámbitos.

El sector servicios, por otro lado, representó hace dos años el 87,9% de los sueldos y salarios que perciben las mujeres en la comunidad, porcentaje que bajó hasta el 62% en el caso de los hombres. Los salarios aumentaron de media un 6,8% respecto a 2023, representando el 34,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Los hogares cuya principal fuente de renta fueron las remuneraciones del trabajo concentraron el 65,5% del gasto en consumo final de los hogares gallegos.

¿En qué gastan más los gallegos?

El gasto de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles incluye también el gasto en alquiler real, pero también el llamado "gasto en alquiler imputado" de los hogares residentes en una vivienda en propiedad, apunta el IGE.

"La idea fundamental es que vivir en una vivienda propia proporciona un servicio de alojamiento, aunque el hogar no pague un alquiler efectivo por él", indica el IGE, que considera el gasto en adquisición de una vivienda una inversión.

El gasto de los hogares en este grupo, sumado a los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas y restaurantes y servicios de alojamiento, supone el 51,8% del gasto de los hogares gallegos en 2024.

El porcentaje de gasto en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles varía en función del tipo de hogar.

En el caso de las familias cuya principal fuente de ingresos son las rentas del trabajo es del 18,5%, mientras que alcanza el 27% en aquellos que tienen como principal fuente de ingresos las pensiones contributivas, no contributivas, subsidios y prestaciones por desempleo y otros ingresos.

El IGE destaca otra "diferencia importante" en el grupo de restaurantes y servicios de alojamiento: supuso el 19,1% del gasto total de los hogares cuyas rentas provienen principalmente del trabajo y el 11,3% en el resto de hogares.