Es oficial: la ayuda de alrededor de 5.000 euros a cada estudiante de FP que haga sus prácticas en el extranjero

La Xunta de Galicia dio luz verde a la convocatoria de ayudas destinada a que 120 alumnos y alumnas de Formación Profesional (FP) puedan realizar prácticas en empresas del extranjero. El objetivo de esta iniciativa es mejorar sus competencias lingüísticas y su capacitación técnica, así como reforzar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

Esta medida se enmarca en el programa Galemundo y en la Estrategia de FP Galicia 2030, y cuenta con una dotación económica de casi 600.000 euros. El alumnado podrá escoger entre cerca de 190 países para realizar sus estancias, que podrán ser de corta o larga duración.

Alrededor de 5.000 euros por alumno/a

La Xunta de Galicia ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para que más de 120 estudiantes de Formación Profesional puedan realizar prácticas en empresas de otros países.

Con esta iniciativa se pretende que el alumnado tenga la oportunidad de adquirir experiencia laboral en el extranjero, mejorar sus conocimientos de idiomas y ampliar sus habilidades para que tengan más posibilidades de encontrar trabajo en el futuro.

Estas becas están relacionadas con el programa europeo Erasmus+ y forman parte de las iniciativas que desarrolla la Xunta para impulsar la internacionalización de la Formación Profesional. En el proyecto participan 80 centros educativos repartidos por las cuatro provincias gallegas, cuyos estudiantes podrán optar a las ayudas si cumplen con los requisitos.

Estar matriculados durante este curso en ciclos de grado básico o medio, así como en determinados cursos de especialización de grado medio

También se contempla a quienes hayan terminado estos estudios en los centros participantes durante los 12 meses anteriores a la finalización de sus prácticas

Las estancias deberán llevarse a cabo antes del 31 de mayo de 2027

Los estudiantes podrán elegir entre más de 190 países para realizar su estancia formativa. Además, existen dos modalidades:

Corta duración : comprende entre 10 y 89 días

: comprende Larga duración: puede extenderse desde los 90 hasta los 365 días

La cuantía de las ayudas ronda los 5.000 euros por alumno, aunque depende del país elegido y del tiempo que dure la estancia. El dinero está destinado a cubrir parte de los gastos de viaje y manutención durante la experiencia en el extranjero.

Además, esta subvención puede extenderse con otras ayudas del mismo fin, siempre que la cantidad total recibida no supere el coste de la estancia.

La convocatoria se integra en el programa Galemundo, que cuenta con una inversión cercana a los 18 millones de euros, y en la Estrategia de FP Galicia 2030. Ambas iniciativas pretenden mejorar la formación del alumnado y facilitar su acceso al mundo laboral.