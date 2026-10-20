El Corte Inglés busca trabajadores para Navidad: lanza 6.350 ofertas de empleo con y sin experiencia

La Navidad es una de las épocas de mayor actividad comercial del año. A este intenso periodo de compras se suma el Black Friday, una jornada de descuentos que muchos consumidores aprovechan para adelantar sus compras navideñas.

Ante el aumento del volumen de clientes, empresas como El Corte Inglés necesitan reforzar sus plantillas durante los meses de noviembre, diciembre y enero para hacer frente al incremento de ventas.

El Corte Inglés lanza 6.350 ofertas de empleo para Navidad

En este contexto, El Corte Inglés incorporará a unas 6.350 personas para reforzar las campañas de Black Friday y Navidad, en las áreas con mayor incremento de actividad de cara a los próximos meses.

"Estas nuevas contrataciones se integrarán en las tareas habituales de la actividad comercial, así como en servicios especiales durante los meses de noviembre y diciembre, como el empaquetado de regalos y otras funciones auxiliares", explica El Corte Inglés.

La campaña de Navidad ofrece diferentes opciones adaptadas a cada situación, "ya sea para quienes buscan iniciar un proyecto profesional a largo plazo o para aquellos que desean una experiencia laboral temporal y flexible".

Entre los puestos que se ofrecen destacan personal para empaquetado de regalos, vendedores, y ayudantes de carnicería, charcutería, frutería, pastelería y pescadería. A continuación, te detallamos la lista completa:

Personal para empaquetado de regalos

Vendedores

Ayudantes de carnicería, charcutería, frutería, pastelería y pescadería

Operarios en el sector logístico

Auxiliar de pedidos online

Personal de cobro y atención al cliente

Ayudante de cafetería y restaurante

Ayudante de cocina

Auxiliares y aprendices de cocina

Personal para el departamento de platos preparados

Profesionales de cocina

Ayudantes y vendedores para el Club del Gourmet

Gestores de mercancía para los centros outlet

Vendedores especializados en el área de moda

En la oferta de empleo, El Corte Inglés detalla que lanzará más de 6.300 ofertas de empleo. En Galicia, la compañía cuenta tres grandes almacenes en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo que necesitar reforzar su plantilla.

Estas son todas las ofertas disponibles:

Para inscribirse a la convocatoria, basta con acceder a su portal de empleo, filtrar por ubicación, tipo de jornada y área de trabajo, y cumplimentar la correspondiente solicitud con los datos que solicita la empresa (datos personales, experiencia, etc.).