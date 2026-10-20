La alcaldesa de A Coruña carga contra los presupuestos de la Xunta para la ciudad: "Es una vergüenza"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha vuelto a mostrarse crítica este martes con las partidas de los presupuestos de la Xunta de Galicia destinadas a la ciudad. "Es una desfachatez absoluta. Lo que hace con los presupuestos para A Coruña lo lleva haciendo toda la vida, pero ahora es más sangrante", indicó.

En este sentido, la regidora continúa cuestionando la financiación autonómica prevista para proyectos que considera prioritarios, como la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), la construcción de vivienda pública y la mejora de los centros educativos.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha vuelto a mostrarse crítica este martes con las partidas de los presupuestos de la Xunta de Galicia destinadas a la ciudad. "Es una desfachatez absoluta. Lo que hace con los presupuestos para A Coruña lo lleva haciendo toda la vida, pero ahora es más sangrante", indicó.

En este sentido, la regidora continúa cuestionando la financiación autonómica prevista para proyectos que considera prioritarios, como la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), la construcción de vivienda pública y la mejora de los centros educativos.

"El señor Feijóo, antes de irse y cuando presentó a bombo y platillo el nuevo CHUAC, nos contó que en 2027 ya se iba a inaugurar y que iba a estar terminado. Bien, no está ni empezado. No solo no está empezado, sino que lleva un retraso muy considerable y recortan la partida presupuestaria que teóricamente estaba prevista para este año», recordó Rey.

La alcaldesa denunció que A Coruña es la última ciudad en renovar sus instalaciones sanitarias, pese a que el CHUAC no solo presta servicio a la ciudad, sino también al área sanitaria de A Coruña y Cee.

"Creo que es una tomadura de pelo que saquen pecho con estos presupuestos, porque es una vergüenza que, a punto de empezar 2027, no solo no se vaya a inaugurar, sino que ni siquiera está empezado. Y eso sin contar los accesos, la torre polivalente… Pero ¿cuánto llevamos hablando de la torre polivalente? ¿Cuánto llevamos hablando de los accesos? ¿Qué hacen? ¿Dónde están los famosos cientos de millones que se iban a invertir en el CHUAC?", cuestionó.

"Es una vergüenza. Y lo que no entiendo es que el Partido Popular saque pecho de estos presupuestos", insistió.

Vivienda pública y reformas en centros educativos

Además, la regidora volvió a denunciar que, en los últimos 15 años, el Gobierno gallego solamente ha entregado 40 viviendas públicas en la ciudad. Rey recordó que la Xunta de Galicia es la Administración competente en materia de construcción de vivienda pública.

"Y ahora que tenemos a 7.300 personas demandando una vivienda pública, anuncian que 300 o 400. Está muy bien. Sí, 300 o 400 está fenomenal. Pero ¿para cuándo van a ser? ¿Cuánto se tarda en licitar, adjudicar, disponer de suelo, construir, etcétera? Y dicen que van a tener prioridad los que más tiempo llevan en la lista de espera. Claro, si están vivos cuando lleguen. Y lo siento, pero me parece una tomadura de pelo", criticó.

La alcaldesa también reprochó la falta de partidas destinadas a las "necesarias reformas integrales" de los centros educativos de la ciudad. En concreto, cuestionó que se destinen 230.000 euros al CEIP Prácticas para 2028, una cantidad que considera insuficiente para resolver los problemas del centro.

"Porque, si alguien cree que con 230.000 euros para el CEIP Prácticas para 2028 se arreglan los problemas que tiene, que vaya allí a presentar el presupuesto a los docentes, a los alumnos, a los padres y a las madres. Que se lo cuenten allí, a ver qué les dicen. Y, cuando terminen de contarlo allí, que vayan al resto de centros educativos de A Coruña, que llevan años demandando reformas integrales porque tienen goteras en las cubiertas, porque les llueve en clase, porque se mueren de frío en invierno y porque se mueren de calor en verano", señaló.

Rey insistió en que la ciudad cuenta con centros educativos de 40 y 50 años de antigüedad en los que, según denunció, la Xunta «no ha metido la mano jamás».

"Hay centros educativos que tienen 40 y 50 años donde no han metido la mano jamás. ¿Y el Concello? En aquel convenio de hace no sé cuánto tiempo asumió el mantenimiento, pero, claro, llega un momento en que no llega con el mantenimiento. No se trata de cambiar un fluorescente o unas tuberías, se necesitan reformas integrales. ¿Dónde están en los presupuestos de la Xunta las demandas de los centros educativos de A Coruña, que, por cierto, hemos trasladado? Si es que, además, tampoco les pedimos que vayan por los centros a hablar con la gente", afirmó.

La alcaldesa explicó que el concejal de Educación trasladó a la Xunta las necesidades de los colegios coruñeses, con una relación de los centros afectados, las reformas necesarias y su coste estimado.

"El concejal de Educación fue allí, le llevó todo mascado: tal centro, tanta reforma, tantos euros. Si es que ya les hicimos el trabajo nosotros. Se trataba de ponerlo en los presupuestos", apuntó.

En este sentido, Rey criticó las prioridades presupuestarias del Gobierno gallego y contrapuso las rebajas fiscales a las rentas más altas con la inversión que, a su juicio, necesitan los servicios públicos de la ciudad.

"Estamos más preocupados de otras cosas, de bajar los impuestos a los ricos, que de arreglar los colegios o de destinar a una infraestructura sanitaria como es el CHUAC el presupuesto que se necesita", manifestó.

"¿Qué quieren que les diga? A mí, viniendo de quien viene, no me sorprende. Entonces, yo nada que celebrar, desde luego, y voy a seguir reclamando para A Coruña la necesaria inversión que tiene que hacer aquí la Xunta de Galicia", concluyó.

El PP denuncia que en ocho años el Gobierno central no ha inaugurado ninguna gran obra en A Coruña

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, criticó este martes la gestión del Gobierno central en la ciudad y denunció que en ocho años no ha inaugurado ninguna gran obra. "Le pediría que el mismo criterio que utiliza para la Xunta también lo utilizara para este Gobierno central de Madrid, que tiene totalmente olvidada a la ciudad", afirmó, en referencia a la alcaldesa, Inés Rey.

Lorenzo reprochó al Gobierno central los retrasos en las inversiones del aeropuerto, la ampliación de Alfonso Molina y la estación ferroviaria, y defendió los presupuestos autonómicos presentados por Alfonso Rueda, que, según indicó, contemplan cerca de 260 millones de euros de inversión en la ciudad, un 80 % más. Asimismo, destacó que la Xunta ha cumplido sus compromisos con la estación intermodal en lo relativo a la estación de autobuses y el aparcamiento.

El popular también acusó al Gobierno de Inés Rey de falta de gestión y señaló los problemas de movilidad, vivienda, limpieza y seguridad. "A Coruña necesita otra forma", sostuvo.

Además, cuestionó las obras de los Cantones, cuyo coste cifró en ocho millones de euros. "Estamos hablando de ocho millones de euros que se gastaron en una obra que no gusta a los coruñeses. Eso sí que es una desfachatez y una vergüenza", afirmó. Lorenzo también criticó las decisiones del Concello sobre la parcela del polígono de A Grela y la gestión del aparcamiento de la estación de autobuses, al considerar que la renuncia municipal supondría dejar de ingresar unos siete millones de euros previstos mediante el canon y la venta de plazas de garaje por un periodo de 50 años.