Galicia movilizará 401 millones de euros hasta 2028 para industrializar la innovación empresarial

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Xunta

El Consello da Xunta dio luz verde este lunes a la Estratexia Galega de Innovación Empresarial, que movilizará 401 millones de euros hasta 2028 para "industrializar la innovación empresarial". El objetivo de la medida, que podría prorrogarse hasta 2030, es convertir el conocimiento y la tecnología desarrollados en la comunidad gallega en nuevos productos industriales y empleo cualificado.

La estrategia cambiará el modelo de apoyo público a las empresas, identificando sus necesidades y su grado de madurez innovadora para adaptar las ayudas y los instrumentos financieros. Se estructura en cuatro ejes: activar la innovación empresarial, potenciar el crecimiento de las compañías, conectar el ecosistema innovador gallego y adaptar la financiación a sus necesidades.

Así lo ha explicado esta mañana la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que desgranó en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta el texto que recibió luz verde. Lo hizo después del anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que indicó que este apoyo al tejido productivo permitirá que las empresas sean más competitivas en un mundo más global y tecnológico.

Primera estrategia

Bajo el nombre Galicia, fábrica de Innovación, la comunidad gallega contará por primera vez con una estrategia específica para la innovación, un conjunto de medidas con un marco común para coordinar y reforzar los instrumentos de apoyo existentes e incorporar otros con una prioridad: industrializar la innovación.

"Es decir, facilitar que las ideas y las innovaciones tecnológicas estén presentes en la industria y desde ella lleguen al mercado", indicó Rueda, a lo que Lorenzana añadió: "Queremos que el talento y conocimiento se conviertan en capacidad productiva, que la innovación termine en industrialización propia en Galicia y esto genere empleo cualificado en la comunidad".

La iniciativa parte de la evolución positiva de la innovación empresarial gallega, con un "crecimiento exponencial" en los últimos años. "Entre 2018 y 2024 el gasto empresarial en I+ D creció un 71%, hasta alcanzar los 510,5 millones de euros, mientras que el personal de las empresas dedicado a estas actividades aumentó un 30%", indicó Rueda.

La Xunta busca ahora ampliar a través de esta estrategia el número de empresas que innoven y reforzar la aplicación del conocimiento al tejido productivo.

Estructurada en cuatro ejes (activar, potenciar, estructurar y movilizar), la estrategia tiene 14 medidas que abarcan todo el proceso de innovación: desde la incorporación de capacidades en las empresas hasta el desarrollo y la comercialización de soluciones tecnológicas, la colaboración entre los agentes del ecosistema y la movilización de inversión.

Los cuatro ejes

El primer eje de la estrategia contará con una partida de 47,4 millones de euros llamada Activar la innovación en las empresas. El objetivo de esta medida es "facilitar que la innovación forme parte habitual de nuestras empresas, especialmente las pymes".

Algo para lo que contará con dos líneas de trabajo: Innocap Galicia, creada para apoyar la incorporación de profesionales cualificados vinculados a proyectos de innovación, e Innova Mercado, dirigida a impulsar la comercialización de los productos de las startups.

El segundo eje, Potenciar la innovación, cuenta con más de la mitad del presupuesto del plan: 231,9 millones de euros. Una partida que permitirá efectuar actuaciones como TIC-MAQ, orientada al desarrollo de tecnologías propias y maquinaria avanzada, y Accelerator Galicia, un novedoso instrumento que combina subvención y financiación con participación del Igape y Xes Galicia.

La iniciativa Industrializa la Innovación, con una partida de 66,5 millones de euros, también forma parte del segundo eje y arrancará en 2027. Se trata de un nuevo programa de compra pública precomercial dirigido a los sectores estratégicos de la industria gallega, donde los centros tecnológicos actuarán como promotores de proyectos para facilitar su validación, industrialización y llegada al mercado.

El tercer eje, Estructurar y conectar (9,4 millones de euros), reforzará la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y otros agentes del ecosistema. En este ámbito destacan, entre otros, programas como MatchINN Galicia para conectar necesidades empresariales con soluciones innovadoras y Business Wallet Galicia, para simplificar trámites con la Administración.

El Igape destinará 113,1 millones de euros a Movilizar la inversión, el cuarto y último eje. El objetivo es facilitar que los proyectos cuenten con los recursos para desarrollarse incorporando herramientas como XesTransforma, que mejorará la preparación de los proyectos tecnológicos para la inversión, y el Fondo Venture Studio, orientado a convertir ideas innovadoras en iniciativas viables.

Estas actuaciones se complementarán con los instrumentos de financiación del Igape y XesGalicia.

La primera Estratexia Galega de Innovación Empresarial también incorpora un modelo de acompañamiento más personalizado y proactivo por parte del Igape, que permitirá adaptar los apoyos a la situación de cada empresa, a su grado de madurez innovadora y a su potencial de crecimiento.

El objetivo es facilitar que cada compañía identifique y aproveche los recursos más adecuados en cada fase de su desarrollo y, por lo tanto, favorecer la fabricación de soluciones innovadoras en Galicia.

Protección de personas consumidoras

El Consello da Xunta, por otro lado, analizó hoy un informe sobre la Estratexia Galega de Protección das Persoas Consumidoras e Usuarias 2026-2030, la hoja de ruta autonómica para reforzar la defensa de los derechos de la ciudadanía ante los nuevos desafíos del mercado.

El documento recoge 21 medidas para adaptar las políticas públicas de consumo a los cambios sociales, económicos y tecnológicos de los próximos años, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y a los retos que presentan la digitalización, la inteligencia artificial y la transición ecológica.

La estrategia se articula en tres grandes ejes: la protección y la equidad en el mercado digital, el consumo sostenible y responsable, y la mejora de la gestión, de la formación y de la información.

Rueda avanzó que alguna de las principales novedades que incorpora es la creación de una Xanela +65 para facilitar la atención de las personas mayores y la resolución de sus conflictos de consumo. La iniciativa, además, reforzará la protección de los menores frente a los riesgos digitales, la agilización de la tramitación de las reclamaciones y el fortalecimiento de la seguridad y de la trazabilidad de los productos.