El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una foto de archivo. Xunta

La Xunta aprueba sus presupuestos para 2027 con cuatro rebajas fiscales y "más gasto social"

Galicia ha dado el visto bueno al proyecto de los presupuestos 2027 con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero del próximo año. El Consello da Xunta también ha aprobado en una reunión extraordinaria celebrada esta mañana cuatro rebajas fiscales a través de la denominada ley de acompañamiento a los presupuestos (de medidas fiscales y administrativas).

Las cuentas seguirán ahora su tramitación en el Parlamento de Galicia, donde serán entregados el próximo lunes.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el encargado de informar de la aprobación, señalando que las cuentas públicas "son claves" para que "cualquier gobierno" pueda hacer correctamente su trabajo.

Rueda reivindicó la importancia de tener las cuentas actualizadas y adaptadas a las necesidades de cada momento. "Los retos y prioridades de la Galicia de hoy no son idénticos a los de hace 365 días", indicó el mandatario autonómico.

El presidente de la Xunta explicó que la previsión de crecimiento de Galicia para 2026 será de 2,3%, cuatro décimas más que cuando la Xunta elaboró los presupuestos. El Ejecutivo gallego hace de nuevo una "estimación previsora" para 2027, con un crecimiento estimado del PIB del 2%.

2027, además, será "el primer año completo" después de los Fondos MRR, que suponían un recurso importante de apoyo a los presupuestos. "Esto, que podría suponer una reducción del esfuerzo inversor de la Xunta, lo compensamos con cargo a fondos propios de la comunidad autónoma", indicó Rueda.

Los presupuestos del próximo año ascienden a 15.158 millones de euros, un 6,4% más que los que están en vigor. Las cuentas incluyen rebajas de impuestos dirigidos a las clases medias y con menos recursos, así como a abaratar y a fomentar la vivienda y a facilitar las transmisiones de las empresas familiares, según la Xunta.

Rebajas fiscales

Las cuentas cuentan, además, con cuatro nuevas rebajas fiscales.

El presidente de la Xunta informó de cambios en el IRPF, rebajando en 0,25 puntos los cuatro primeros tramos de la renta. Esta medida tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya se aplicará en la próxima declaración de la Renta.

Habrá, además, dos medidas destinadas a rebajar el precio de la vivienda. Ambas consisten en la reducción del impuesto de actos jurídicos documentados para la construcción y compraventa de viviendas. El tipo bajará tres décimas, pasando del 1,5 al 1,2%.

"Se aplica para todas las compras de vivienda protegida, aunque en este caso el impuesto se reduce a 0 tanto para el promotor como para el comprador", indicó Alfonso Rueda.

La cuarta rebaja fiscal busca facilitar el relevo generacional en las empresas familiares y se aplicará sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, bonificado actualmente. Hasta ahora solo podían beneficiarse familiares consanguíneos, pero las bonificaciones se amplían ahora al tercer grado de afinidad y a los empleados que lleven 10 años trabajando o 5 en la directiva de la empresa.

El gasto social, por otro lado, aumenta un 7,1%.

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