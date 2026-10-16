Galicia rebaja el IRPF con efecto retroactivo, impuestos en la compra de vivienda y sucesiones empresariales

La Xunta disminuirá el IRPF con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y facilitará el relevo generacional en las empresas con la rebaja en el impuesto de sucesión para familiares de hasta tercer grado y trabajadores con 10 años de antigüedad en la compañía. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, también anunció esta mañana dos medidas destinadas a rebajar el precio de la vivienda.

Todas estas rebajas están incluidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos (de medidas fiscales y administrativas), aprobada hoy en un Consello da Xunta extraordinario en el que también se dio luz verde a las cuentas para 2027. Los presupuestos continuarán ahora con su tramitación en el Parlamento de Galicia, donde serán entregados el lunes.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, aseguró que estas medidas son posibles gracias a las "finanzas saneadas y solventes" de la comunidad gallega. Tanto él como Rueda han explicado en una comparecencia en qué consisten estos descuentos que se aplicarán, excepto en el caso del IRPF, desde el próximo año.

La primera de las medidas va destinada a aliviar el alza de los precios y consiste en la rebaja de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF. "Queremos dar respuesta al reto que supone la inflación sobre el poder adquisitivo de los gallegos e intentar amortiguar su impacto", explicó Rueda en referencia a una iniciativa que beneficiará a las rentas medias y bajas.

Esta rebaja será retroactiva desde el 1 de enero de 2026, por lo que los gallegos ya se podrán beneficiar de ella en la próxima declaración de la renta (la que se presenta en el primer semestre de 2027). El presidente de la Xunta señaló, además, que es la quinta que se aprueba del tramo autonómico desde el año 2014.

El Gobierno gallego también mantendrá la deducción por hijo (de entre 360 a 2.400 euros) y la equiparación de las familias de dos hijos (deducción de 250 euros) con las numerosas, a las que se le duplicó la deducción hasta los 500 y 250 euros adicionales por cada descendiente.

Además, se consolida en el IRPF la rebaja del 15%, hasta 105 euros por alumno, para gastos en la compra de libros de texto y material escolar.

Rebajas en vivienda

El Gobierno gallego ha explicado que, en materia de vivienda, quiere hacer compatible incrementar el presupuesto con medidas de incentivo fiscal, tanto al promotor y al comprador como al arrendador y al arrendatario.

En este sentido, los presupuestos del próximo año incluirán una rebaja en 0,3 puntos de la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los trámites notariales (del 1,5 al 1,2%), siempre que se trate de la primera vivienda; así como la aprobación de una deducción del 100% para las operaciones formalizadas de vivienda protegida.

Estas medidas se suman a las ya existentes. Es el caso del incremento del límite del precio de la vivienda hasta 240.000 euros, más 30.000 euros por miembro de la unidad familiar, para poder beneficiarse de los tipos reducidos del ITP-AJD, así como de la deducción en el IRPF de 500 euros por el arrendamiento de viviendas vacías y otra del 15% de los gastos de reparaciones y conservación para adecuar un inmueble vacío para destinarlo a arrendamiento.

Otra medida ya en marcha son las rebajas fiscales para las familias monoparentales y otros colectivos prioritarios (rentas medias y bajas, menores de 36 años, familias numerosas y colectivos vulnerables), que pueden adquirir viviendas con una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que puede llegar hasta su eliminación.

Relevo en empresas

Otra de las medidas anunciadas este viernes por Rueda y Corgos está destinada a facilitar el relevo generacional en empresas familiares. Así, los presupuestos incluirán una partida destinada a la sucesión en la compañía, que ya era prácticamente gratuita para familiares con relación de consanguinidad que heredaban.

Este descuento del 99% se amplía ahora hasta el tercer grado de afinidad y a los trabajadores que lleven 10 años en la compañía o cinco en la directiva.

En Galicia, el 99,9% de las herencias relativas al impuesto de sucesiones para los familiares directos no tributan, al estar exento hasta el millón de euros. Tampoco lo hacen los primeros 25.000 euros de las herencias entre hermanos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados, yernos y nueras, lo que favorece que dos de cada tres herencias de este tipo no paguen.