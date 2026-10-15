BBVA renueva su oficina de la plaza del Callao de Ferrol para ofrecer una atención más personalizada

BBVA ha inaugurado la renovada oficina de la plaza del Callao de Ferrol, situada en uno de los principales puntos de actividad comercial de la ciudad. La reforma incorpora nuevos espacios para mejorar la atención personalizada a los clientes, con especial atención al asesoramiento financiero, y también introduce mejoras en la accesibilidad de las instalaciones.

El acto de inauguración contó con la presencia de Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA; Daniel Miguel, director de Zona Galicia Norte de la entidad, y Gonzalo Grasa, director del Centro de Banca de Clientes de BBVA en Ferrol. A la cita acudieron también más de medio centenar de clientes, que pudieron conocer las nuevas instalaciones.

La renovación ha permitido reorganizar los espacios de la sucursal para reforzar la atención a pymes y clientes particulares, además de habilitar salas privadas destinadas a los usuarios de Global Wealth, la propuesta de BBVA dirigida a clientes con mayor patrimonio.

“Esta oficina se adapta a las necesidades de asesoramiento financiero de nuestros clientes, ofreciéndoles un entorno más personal y adecuado para acompañarlos en sus momentos vitales o en sus proyectos empresariales”, señaló Guadalupe Hernández durante la inauguración.

La responsable de la Territorial Noroeste destacó también la importancia de combinar la atención presencial con las herramientas digitales de la entidad. En este sentido, apuntó que las instalaciones permiten complementar los servicios online con un acompañamiento más cercano y especializado cuando los clientes deben tomar decisiones financieras relevantes.

Nuevos espacios para clientes de alto patrimonio

Una de las principales novedades de la oficina ferrolana es la incorporación de salas específicas para los usuarios de Global Wealth. Esta propuesta agrupa bajo una identidad común los segmentos Premium, Private Banking y Ultra High Net Worth (UHN), dirigidos a clientes con distintos niveles de patrimonio.

Los nuevos espacios están concebidos para ofrecer mayor privacidad en las reuniones y facilitar el asesoramiento y la planificación patrimonial. La iniciativa forma parte de la evolución del modelo de atención de BBVA a sus clientes de mayor patrimonio, con un servicio adaptado a sus necesidades personales y familiares.

Este sistema sitúa al gestor o banquero como figura de referencia para el cliente, con el respaldo de especialistas y de las capacidades globales de la entidad. El objetivo es ofrecer un acompañamiento personalizado que evolucione en función de las circunstancias y los proyectos de cada usuario.

Con esta actuación, BBVA actualiza una de sus oficinas en Ferrol para adaptar sus instalaciones a las nuevas necesidades de asesoramiento y reforzar la atención presencial en aquellos servicios que requieren un trato más directo.