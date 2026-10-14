El principal congreso aeroespacial de España se celebrará en Santiago el 28 y el 29 de octubre

Santiago de Compostela acogerá los días 28 y 29 de octubre la 8ª edición del Congreso Internacional Aeroespacial (CIAG), el mayor evento de este tipo a nivel nacional. Alrededor de 200 profesionales de empresas del sector como Boeing, Airbus o Indra, así como la gallega Kreios Space, participarán en esta cita.

El evento, organizado por el Consorcio Aeroespacial Gallego con la colaboración de la Xunta, se consolida como un foro de referencia para la industria aeroespacial y un espacio de encuentro y debate internacional sobre el presente y el futuro del sector, desde la aviación y la seguridad y defensa hasta las nuevas tecnologías espaciales y no tripuladas.

Santiago se convertirá de esta forma en el epicentro de la industria aeroespacial nacional e internacional a finales de mes.

El presidente del CAG, Enrique Mallón, señaló que la industria aeroespacial atraviesa un momento de transformación sin precedentes, cada vez más transversal, "con presencia en ámbitos como la aviación comercial, los sistemas no tripulados, el espacio y la seguridad y defensa". En este sentido, adquieren una importancia creciente las tecnologías de uso dual con aplicaciones tanto civiles como militares.

Mallón destacó en este contexto el posicionamiento de Galicia, con compañías con capacidades tecnológicas e industriales cada vez más consolidadas: "Las empresas gallegas se encuentran de media por encima del 90% de su capacidad productiva". El presidente de la CAG, además, puso el foco en la creciente internacionalización de la industria.

El CIAG, concluyó Enrique Mallón, supondrá un impulso para la industria aeroespacial gallega, al favorecer el contacto directo con grandes compañías nacionales e internacionales, fomentar nuevas oportunidades de negocio y reforzar la visibilidad de las capacidades tecnológicas e industriales de Galicia en un vector estratégico para la economía y la reindustrialización.

El evento contará con la participación de figuras clave de la industria aeroespacial y de defensa a nivel internacional: fabricantes y contratistas principales como Airbus, Sonaca, ITP Aero, Indra, Grupo Oesía, Uarx Space, GMV o Kreios Space; organismos y centros tecnológicos y el Ejército del Aire y del Espacio; así como representantes institucionales de la Xunta, la Secretaría de Estado de Industria y el Concello de Santiago, entre otros.

La agenda del CIAG

El evento comenzará el miércoles 28 de octubre por la tarde con una visita a las instalaciones de Televes Corporation, seguida de un cóctel networking en el Hostal dos Reis Católicos (Parador de Santiago de Compostela) que reunirá a asistentes, ponentes y representantes de empresas e instituciones de la industria aeroespacial.

La jornada principal del congreso se celebrará el jueves 29 de octubre en el Palacio de Congresos con un ciclo de conferencias sobre los principales desafíos y oportunidades de la industria aeroespacial, en los que una veintena de expertos nacionales e internacionales abordarán los retos y oportunidades de la industria aeroespacial desde distintas perspectivas. Esta es la programación:

08:30 horas. Recepción de asistentes y café de bienvenida

09:00 horas. Apertura

09:20 horas. Bloque 1. Observatorio de la Industria Aeroespacial de Galicia: Aero Excellence. Con David Fernández Rico, Partner- Technology & Transformation - Cyber en Deloitte, y Margarita Ardao, directora general de estrategia industrial y suelo empresarial de la Xunta

09:40 horas. Bloque 2. La reindustrialización europea y la economía de defensa. Con Daniel Montero, director de Programas Aeronáuticos en GMV, y Miguel García Moreno, Head of Air Dominance Business Unit at Indra Sistemas

10:40 horas. Bloque 3. New Space: innovación, inversión y competitividad en la industria espacial. Con Yanina Hallak, CEO de UARX SPACE, y Adrián Senar, CEO y Co-founder de Kreios Space

11:20 horas. Café networking

11:40 horas. Bloque 4. Cómo responder al mayor ciclo de crecimiento de la aviación comercial de la historia. Con Javier Maurolagoitia, Associate Director Supply Chain Machining en ITP Aero, y Elena María Carrera Toucedo, Directora Seguridad de Aeronaves en AESA

12:40 horas. Bloque 5. La revolución de los sistemas no tripulados: autonomía, integración y nuevos mercados. Con Grupo Oesía, Grupo Oesía, y Montserrat Mestres, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

13:40 horas. Ejército del Aire y del Espacio

14:00 horas. Clausura

14:30 horas. Cóctel networking

En el apartado institucional de apertura y clausura intervendrán el presidente del Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG), Enrique M. Mallón; la directora de AESA, Montserrat Mestres; la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana; y la alcaldesa del Concello de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín; entre otros.