Amazon busca trabajadores en Galicia: paga 10,61 euros la hora y ofrece horarios de turnos fijos

Amazon es una de las empresas de comercio electrónico más valiosas del mundo. De hecho, se considera una de las cinco grandes empresas estadounidenses de tecnología, junto con Apple, Alphabet, Microsoft y Meta Platforms.

La multinacional, con sede en Seattle (Washington), cuenta con presencia en numerosos lugares del mundo, entre ellos Galicia, donde actualmente busca trabajadores para sus centros de A Coruña y O Porriño (Pontevedra).

Amazon busca trabajadores en Galicia

Amazon ha iniciado una nueva búsqueda de personal. En estos momentos, la compañía incorpora a sus equipos de A Coruña y O Porriño a operadores logísticos que desempeñen funciones de mozo de almacén.

En concreto, las tareas a desarrollar consisten en recibir y preparar el inventario para su recogida; preparar, envolver, clasificar y transportar palés y paquetes; y recibir entregas de paquetes de clientes en camiones.

Las personas seleccionadas, en su día a día, también deberán de ser capaces de levantar hasta 15 kilos en solitario; usar carros, transpaletas y otros equipos para mover productos; subir y bajar escaleras; y trabajar en procesos puntuales que implican trabajos en el exterior e interacción con vehículos en movimiento.

"Las personas candidatas deben tener 18 años o más y dominar el español para poder comprender y cumplir todos los requisitos del trabajo y las directrices de seguridad", señala Amazon en su portal web.

En este sentido, la empresa no establece requisitos adicionales a los anteriormente señalados. "Formarás parte del equipo dedicado de Amazon en la estación de entrega. Cargarás los productos en las cintas transportadoras, además de mover y preparar entregas para que las recojan las terceras empresas contratadas por Amazon".

Para el puesto en A Coruña, Amazon paga a 10,61 euros la hora para los turnos de día, mientras que en O Porriño la retribución es algo inferior: 10,38 euros la hora. En ambos casos, se contempla un pago adicional por los turnos nocturnos, las horas extraordinarias y los días festivos.

Se trata de contratos temporales, con puestos a jornada parcial que varían entre 16-32 horas/semana, dependiendo de la disponibilidad del centro y la temporada.

Amazon ofrece horarios de turnos fijos con la mayoría de los turnos trabajando 4 días por semana de lunes a domingo, con rotación semanal. "Las opciones de turno disponibles se confirmarán más adelante en el proceso de solicitud".

Cómo inscribirse en la oferta de empleo

El proceso de solicitud es muy sencillo. Para ello, basta con rellenar un pequeño formulario (no se necesita CV) y el personal de recursos humanos te informará sobre el próximo turno disponible.

"Quienes reciban una oferta de trabajo tendrán que proporcionar una fotografía, permiso de trabajo o documento nacional de identidad, documentación de la Seguridad Social e información bancaria personal".