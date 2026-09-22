Estos son los 6 ciclos de Formación Profesional con plazas todavía disponibles en A Coruña

Aunque el curso escolar comenzó el pasado 9 de septiembre y las clases están en marcha desde entonces, la Xunta de Galicia ha ampliado unos días más el plazo de matrícula para los ciclos de Formación Profesional (FP) con plazas disponibles en A Coruña.

"Para matricularse en plazas liberadas la única condición es cumplir los requisitos de acceso para el ciclo o curso de especialización correspondiente", informa la Consellería de Educación en su página web.

Más de 30 plazas libres en A Coruña

Durante el verano solemos desconectar, pero septiembre funciona como un segundo año nuevo. Muchas metas están enfocadas en el crecimiento personal y la formación: desde aprender un nuevo idioma hasta empezar un curso online.

Para quienes quieran retomar los estudios, la Xunta de Galicia mantendrá abierto hasta el próximo viernes, 25 de septiembre, a las 13:00 horas, el plazo para matricularse en los ciclos de FP con plazas libres en A Coruña.

El conjunto supera la treintena de plazas y cuenta con diferentes áreas de aprendizaje, como informática, administración y finanzas, turismo, etcétera. A continuación, te detallamos la lista completa de plazas liberadas en los centros educativos de A Coruña:

FP de Grado Superior

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda : Agencias de viajes y gestión de eventos ( 3 plazas ); Guía, información y asistencia turística ( 19 plazas )

: ( ); ( ) IES Urbano Lugrís : Sistema de telecomunicaciones e informáticos ( 2 plazas ); Mantenimiento electrónico ( 1 plaza )

: ( ); ( ) CPR Afundación A Coruña : Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (2 plazas); Asistencia a la dirección (2 plazas)

: (2 plazas); (2 plazas) IES Fernando Wirtz Suárez: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (2 plazas); Administración y finanzas (1 plaza); Asistencia a la dirección (1 plazas)

FP de Grado Medio

CPR Cervantes: Gestión administrativa (1 plaza)

FP Dual

En FP Dual, el modelo educativo que combina teoría en el centro educativo y prácticas reales en empresas, también hay vacantes disponibles para los siguientes ciclos en estos centros educativos:

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto : Cuidados auxiliares de enfermería

: CIFP Imaxe e Son : Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos

: CIFP Paseo das Pontes : Dirección de cocina ; Confección y moda ; Panadería, repostería y confitería ; Elaboración de productos alimentarios ; y Cocina y gastronomía

: ; ; ; ; y CIFP Someso : Construcción ; Proyectos de edificación ; Construcciones metálicas ; Mecanizado ; Carpintería y mueble ; Electromecánica de maquinaria ; y Soldadura y calderería

: ; ; ; ; ; ; y IES A Sardiñeira : Química industrial

: IES Fernando Wirtz Suárez: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma; Administración y finanzas

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda: Agencias de viajes y gestión de eventos

IES Ramón Menéndez Pidal : Gestión de ventas y espacios comerciales ; Transporte y logística

: ; IES Urbano Lugrís: Sistema de telecomunicaciones e informáticos; Instalaciones eléctricas y automáticas

Cursos de especialización

Por otra parte, los cursos de especialización liberados son: