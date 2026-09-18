Prolongación del muelle A3 para el nuevo atraque de graneles líquidos de Repsol. Autoridad Portuaria de A Coruña

El Puerto de A Coruña adjudica la obra con la que Repsol completará su traslado a Langosteira

El puerto exterior de A Coruña es una infraestructura en constante desarrollo y evolución con obras continuas que mejoran sus servicios. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acaba de adjudicar los trabajos de prolongación del muelle de punta Langosteira que posibilitará el traslado completo de la terminal de Repsol desde San Diego.

La extensión del muelle A3 de la dársena exterior tiene el objetivo de habilitar un punto de atraque de graneles líquidos (frente 2), cumpliendo así la programación prevista para completar el traslado de la terminal marítima de Repsol.

La obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses y fue adjudicada a la UTE integrada por Dragados, OHL/SATO y Prace. El presupuesto es de 10,1 millones de euros, e incluye una rebaja de casi un millón de euros sobre el importe de licitación.

Esta prolongación tiene la singularidad de que será la primera obra del sistema portuario español que aplica criterios de contratación pública ecológica para el hormigón y el acero, materiales que en su proceso de producción deberán utilizar una tecnología capaz de limitar de forma importante las emisiones de dióxido de carbono.

El muelle A de Langosteira, el único existente hasta ahora, tiene una longitud de 1.560 metros, con calados comprendidos entre 21,85 metros (muelle A1) y 15,35 metros (muelle A3).

La prolongación que ahora se adjudica consiste en ampliar en 60 metros el extremo sur del muelle A3 mediante dos grandes cajones de hormigón de 30 metros cada uno que serán construidos en las propias instalaciones de punta Langosteira.

Compromisos

Según se recoge en el acuerdo suscrito entre la Autoridad Portuaria y Repsol, la petrolera invertirá 140 millones para materializar el traslado definitivo, con la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos en Langosteira, además de las modificaciones necesarias en el complejo industrial de A Grela.

El Puerto se compromete a habilitar este punto de atraque en el muelle A3 (frente 2), con el que ya se puede completar el traslado. En una licitación posterior construirá otro frente (3) de atraque en la cara sur del pantalán que ya utiliza la empresa para las descargas de crudo, cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de licitación.

El punto de atraque adjudicado hoy en el Consejo está concebido para buques de hasta 50.000 toneladas de peso muerto y 186 metros de eslora.

Además de la obra marítima que realizará el Puerto, Repsol asignará 25 millones de euros para dotar al muelle de brazos de carga y descarga, sistemas de control y seguridad e instalaciones para el personal de operación.

El cronograma de Repsol

Repsol opera desde 2015 en Langosteira sus tráficos de graneles sólidos, que son coque y azufre. En 2023, tras una inversión de 126 millones de euros, trasladó también al puerto exterior la importación de petróleo.

En 2025 la Autoridad Portuaria y la empresa energética acordaron las condiciones para completar el traslado de la terminal, de forma que los productos refinados, combustibles renovables y las materias primas de origen orgánico que todavía se operan en San Diego pasen en su totalidad a Langosteira.

Prórroga a Figrupo Marinas

Por otra parte, el Consejo de Administración portuario ha aprobado hoy la prórroga que había solicitado Figrupo Marinas para su concesión en la dársena de Oza, que cuenta con una guardería de embarcaciones náutico-deportivas y un pantalán auxiliar.

La prórroga es por 10 años, hasta 2037, tras haberse constatado que la empresa realizó inversiones relevantes que han mejorado la seguridad y las condiciones operativas y medioambientales de la concesión.