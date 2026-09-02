El paro crece un 2,2% en Galicia en agosto, por encima de la media española

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Galicia subió en 2.369 personas en agosto. Esto supone un 2,2% más respecto a julio, por encima del incremento del 1,92% experimentado en el conjunto del país, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Las mayores subidas mensuales se dieron en Cataluña (+4,63%); Baleares (+3,31); Murcia (+2,71); Madrid (+2,51%) y Cantabria (+2,42%). Galicia se anota el séptimo aumento más acusado entre autonomías.

La comunidad gallega cerró el mes de agosto con 109.691 desempleados. Respecto a agosto de 2025, el paro se mantiene invariable (0%), con las mismas personas desempleadas, lo que contrasta con el descenso del 2,91% en la media española.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de España subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Galicia destruye 1.466 empleos en agosto

La Seguridad Social perdió 1.466 cotizantes en agosto en Galicia respecto al mes anterior, lo que supone un 0,13% de descenso, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El recorte de empleo del 0,13% de la comunidad gallega es inferior a la bajada del 0,72% en el conjunto del país: el número de afiliados medios en la comunidad fue de 1.134.483. La afiliación creció en Galicia en el último año en 23.276 personas, lo que se traduce en una subida del 2,09%, un punto menos que la media estatal (+3,13%).

La mayoría de los afiliados gallegos del octavo mes del año se engloban en el Régimen General, 911.325, de los que 22.199 pertenecían al servicio especial del hogar y 7.556 al agrario. Además, hay 205.244 autónomos y 17.914 trabajadores del mar.

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 162.840 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,72%) por el habitual impacto estacional derivado del fin de la temporada veraniega y del parón en actividades como la educación y la industria, situándose el total de afiliados medios en 22.345.226 trabajadores.

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha aportado casi 340.000 nuevos cotizantes al término de agosto, ha hecho que el descenso de la afiliación media del mes pasado sea el menor en un agosto desde el año 2021 (cuando bajó en 118.004 personas), mejorando los registros de agosto de 2025 (-199.300 afiliados), 2024 (-193.704) y 2023 (-185.385).