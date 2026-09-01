BBVA incrementa un 8,3% la financiación empresarial en Galicia hasta junio

BBVA incrementó un 8,3% la nueva financiación concedida a empresas, pymes y autónomos en Galicia durante el primer semestre de 2026. Este crecimiento supera el 3,3% registrado por el banco en el conjunto de España y refleja el dinamismo de la actividad empresarial en la comunidad autónoma.

Los datos se han dado a conocer durante la Convención Regional de BBVA, que reúne a las siete direcciones territoriales del banco y sus equipos para analizar la evolución del negocio y abordar las prioridades para el último cuatrimestre. Durante el encuentro, el 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha destacado que las empresas son una prioridad para la entidad y que el banco debe seguir trabajando para acompañar su crecimiento y expansión.

"Los datos del primer semestre muestran que el negocio evoluciona de forma muy favorable. Estamos creciendo en clientes, actividad y financiación, pero lo más importante es que estamos acompañando proyectos empresariales y dando respuestas adaptadas a las necesidades de cada negocio", ha señalado Peio Belausteguigoitia.

Por su parte, Guadalupe Hernández, directora territorial Noroeste de BBVA, ha explicado que en Galicia conviven sectores y modelos de negocio muy distintos, desde empresas con una fuerte vocación internacional hasta pymes y autónomos muy vinculados a su entorno local. Esa diversidad exige conocer bien cada territorio y contar con equipos capaces de ofrecer respuestas ajustadas a cada realidad.

Durante la Convención Regional, el ‘country manager’ ha repasado el crecimiento registrado por el banco en España durante los seis primeros meses del año, donde destaca el crecimiento de la inversión crediticia (+7,4% en tasa interanual), gracias principalmente al buen comportamiento de empresas y crédito al consumo y tarjetas.

Este dinamismo del crédito se tradujo en un crecimiento del margen de intereses del 4,1% interanual, mientras que las comisiones mejoraron un 2,2%. La tasa de mora se mantuvo en niveles históricamente bajos, en el 2,9%, y la tasa de cobertura mejoró hasta el 71%. El coste de riesgo se situó en el 0,31%.

Peio Belausteguigoitia también ha repasado las prioridades estratégicas del Grupo, entre las que destacan adoptar una nueva perspectiva centrada en el cliente, impulsar la sostenibilidad como motor de crecimiento, crecer en todos los segmentos empresariales o potenciar la inteligencia artificial y la innovación.

Papel clave de la red territorial

El 'country manager' de BBVA ha destacado que el banco ha avanzado mucho en el desarrollo de estas prioridades pero que hay que seguir trabajando para convertirlas en oportunidades de negocio para todos los clientes y, en este sentido, ha destacado, que la red territorial del banco en España tiene "un papel clave", ya que mantiene la cercanía y conexión con la realidad de cada zona para acompañar de manera más personalizada a cada cliente.

Durante el encuentro, Guadalupe Hernández también ha explicado que BBVA en Galicia cuenta con equipos especializados que trabajan junto a empresas, pymes y autónomos para conocer sus necesidades y apoyar sus proyectos. Esta cercanía permite ofrecer soluciones adaptadas a la realidad de cada negocio y acompañarlos tanto en sus decisiones del día a día como en sus planes de crecimiento.