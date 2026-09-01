Alcampo busca trabajadores en Galicia: ofrece contrato indefinido y jornada completa en estas tiendas

Septiembre funciona como un segundo inicio de año, ofreciendo la posibilidad de empezar proyectos nuevos. Es también un momento perfecto para encontrar trabajo.

Con el reinicio de la actividad empresarial, compañías como Alcampo reactivan ofertas de empleo en sus portales de contratación con el objetivo de incorporar personal de cara a los próximos meses.

Alcampo busca trabajadores en Galicia

Alcampo, filial del grupo francés Auchan Retail, precisa incorporar a su equipo de Galicia a más de 60 personas para trabajar en distintas áreas profesionales en las tiendas ubicadas en Ferrol, Burela (Lugo) y Viveiro (Lugo).

En concreto, la empresa de distribución de alimentación y hogar ha iniciado un proceso de selección para incorporar a 15 personas como personal de supermercado, además de un panadero-pastelero y 30 reponedores.

Personal de supermercados

Alcampo ha activado una oferta de empleo con 15 puestos de trabajo para personal de supermercados.

Tal y como detalla en su portal web, las funciones a desarrollar consisten en reponer, frentear y rotar los productos en los lineales, asegurar el correcto balizaje, apoyar en la realización de inventarios y pedidos, y llevar a cabo tareas de limpieza.

Por la apertura de la nueva tienda en Viveiro (Lugo), la compañía está seleccionado personal de cajas-reposición. "Los turnos de trabajo son rotativos de mañana, tarde y noche. Se trata de una tienda que abre todos los días al año en un amplio horario", explica.

Alcampo ofrece jornada parcial y posibilidad de obtener retribución flexible, descuentos en compras en tiendas y gasolineras.

Panadería y Pastelería

Para este puesto solo hay disponible una única vacante en Ferrol. La persona seleccionada, en el día a día, deberá realizar y/o supervisar la recepción y control de la mercancía, controlar el stock existente y elaborar los productos del mercado de acuerdo al protocolo establecido.

Entre sus responsabilidades también se encuentra la limpieza, orden y supervisión del material y utensilios, e informar a los clientes sobre las características de los diferentes productos destinados a la venta.

Los candidatos, además, deberán contar con los siguientes requisitos:

Experiencia previa como panadero-pastelero

Educación Secundaria Obligatoria

Formación sobre manipulación de alimentos/seguridad alimentaria y maquinaria de panadería

Herramientas ofimáticas a nivel básico

Disponibilidad para jornada completa con flexibilidad horaria

Reponedores

La mayor oferta de vacantes es para el perfil de reponedor. En Burela, Alcampo precisa incorporar a 30 trabajadores que se encarguen de reponer, frentear y rotar los productos en los lineales, "con la periodicidad y orden establecidos".

El personal reponedor también deberá asegurar el correcto balizaje de todos los productos, apoyar en la realización de inventarios y pedidos, e informar a los clientes que tengan dudas de las características y ubicación de los productos, así como recoger sus sugerencias.

Los turnos de trabajo son rotativos de mañana, tarde y de noche para la nueva tienda Alcampo 7d7 en Burela.