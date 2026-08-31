Llenar el depósito en Galicia será más barato desde este martes por la bonificación del gobierno

El precio del diésel dará un respiro a los conductores gallegos a partir de este martes, 1 de septiembre, gracias a un incremento de la rebaja fiscal prevista por el Gobierno. La reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos pasará de los cinco céntimos inicialmente establecidos para septiembre a 20 céntimos por cada litro de gasoil.

La modificación se produce después de que los datos definitivos del IPC de julio confirmasen que el precio del diésel aumentó un 15,7% en términos interanuales. Esta cifra supera el límite del 15% fijado en el decreto de medidas extraordinarias aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

El mecanismo es a nivel estatal y está diseñado por el Ejecutivo. Establece que, cuando el encarecimiento del gasoil rebasa ese porcentaje, entra en funcionamiento automáticamente una cláusula de salvaguarda. Su objetivo es ampliar temporalmente la protección fiscal cuando la evolución de los precios lo haga necesario.

La situación es diferente para la gasolina. Su precio aumentó un 7,3% interanual durante julio, por debajo del umbral establecido, por lo que continuará aplicándose el calendario previsto inicialmente. En septiembre, la rebaja fiscal será de cinco céntimos por litro.

Desde el Ministerio de Economía defienden que el sistema permite adaptar las ayudas a la evolución de los precios sin aplicar una protección adicional de manera generalizada. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo sostiene que las medidas anticrisis están consiguiendo contener parte del impacto provocado por el conflicto internacional. Según sus cálculos, las actuaciones desplegadas por el Gobierno han permitido reducir la inflación aproximadamente un punto de media durante los últimos meses y han amortiguado más del 60% del incremento de precios atribuido al impacto externo de la guerra.

El gasoil encadena ocho semanas al alza

La rebaja fiscal llega, además, en un momento especialmente complicado para los conductores. Los carburantes acumulan ya ocho semanas consecutivas de incrementos, en pleno final del verano y coincidiendo con el regreso de miles de desplazados por las vacaciones.

El litro de diésel cuesta actualmente una media de 1,861 euros, después de registrar esta semana un nuevo incremento del 1,8%. Se trata de su precio más elevado desde mediados de abril.

La gasolina tampoco ha dejado de subir. Su precio medio se sitúa en 1,723 euros por litro, un 1,55% más que la semana anterior y en máximos desde marzo.

La evolución acumulada resulta especialmente significativa desde la retirada de la rebaja del IVA al 10% a comienzos de julio. Desde entonces, el diésel se ha encarecido un 23,7%, mientras que la gasolina acumula un aumento del 19,8%.

La entrada en vigor de la nueva rebaja permitirá, por tanto, reducir el impacto de estos incrementos en el precio final del gasoil, mientras el Gobierno mantiene activado el resto de medidas incluidas en su plan anticrisis.