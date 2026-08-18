Amancio Ortega refuerza sus inversiones en Londres con la compra de un complejo de apartamentos

Amancio Ortega continúa ampliando su cartera inmobiliaria internacional. El fundador y principal accionista de Inditex, a través de su sociedad de inversión Pontegadea, ha adquirido un complejo de apartamentos en Londres por 150 millones de libras, alrededor de 175 millones de euros.

El inmueble está situado en Baker Street, en el barrio de Marylebone, y la operación supone además el desembarco de Pontegadea en el negocio británico del build to rent, es decir, viviendas construidas específicamente para destinarlas al mercado del alquiler.

La operación se cerró el pasado mes de febrero y, para llevarla a cabo, Pontegadea constituyó una nueva filial en Reino Unido. La adquisición fue financiada mediante un préstamo intragrupo.

Cerca de 15 activos en Londres

La capital británica se mantiene así como uno de los principales focos de inversión inmobiliaria de Amancio Ortega. Su cartera en Londres se aproxima ya a los 15 activos, con un valor conjunto estimado superior a los 4.200 millones de euros.

Reino Unido tiene un peso destacado dentro de las inversiones de Pontegadea. Su filial británica, Pontegadea UK LTD, valoraba sus activos inmobiliarios en 2.654,5 millones de libras en 2025, alrededor de 3.160 millones de euros y un 10,8% más que anteriormente.

Por su parte, el valor de las propiedades de inversión de la sociedad alcanzaba al cierre de 2025 los 2.700,3 millones de libras, unos 3.158 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,8%.

Nuevas operaciones internacionales

La compra en Londres se conoce después de varias operaciones relevantes protagonizadas por el vehículo inversor de Ortega durante las últimas semanas.

Pontegadea acaba de desembarcar en Australia como parte del consorcio liderado por el fondo Macquarie que ha completado la adquisición del grupo logístico Qube. La operación está valorada en 11.700 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 7.166 millones de euros.

A finales de julio, la firma también amplió su presencia en Francia con la compra del complejo de oficinas Capital 8 de París por 850 millones de euros. Se trata de la mayor operación individual de oficinas realizada en Europa continental desde 2022.

Estos movimientos coinciden además con la reorganización de otras inversiones de Pontegadea. La firma acordó recientemente vender al Estado portugués su participación del 13,7% en Redes Energéticas Nacionais (REN), operación que contempla el traspaso de 91,7 millones de acciones a la sociedad estatal Parpública.